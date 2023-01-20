فولر يوافق على المهمة القصيرة

برلين (د ب أ)

أعرب رودي فولر، المدير الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن عدم رغبته في أن يصبح مدرباً غير رسمي للفريق، وأن يبلغ المدرب الحالي هانسي فليك بما يجب أن يفعله.

وقال فولر خلال تقديمه بشكل رسمي، اليوم الجمعة: "بالطبع سنتبادل الأفكار والآراء، لكن هناك شيء واحد واضح وهو أن هانسي فليك هو المدرب وهو من سيتخذ القرارات".

وأوضح اتحاد الكرة الألماني مساء أمس الخميس أن فولر سيتولى منصبه الجديد في الأول من فبراير المقبل، خلفاً لأوليفر بيرهوف الذي رحل بعد 18 عاماً قضاها في المنصب، وذلك عقب خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن المدير الجديد للمنتخب الألماني بشكل واضح، أن فترة عمله ستستمر حتى منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي ستقام في ألمانيا.

وقال فولر: "أنا أفعل ذلك لأنني أعلم أن المدة ستكون عاماً ونصف، لا أعتقد أنه تم تكليفي بتغيير الأمر بأكمله". وجاء الاستقرار على فولر لتولي المنصب بعد توصيات من فريق العمل، الذي شكله بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ونائبه هانز يواخيم فاتسكه عقب الخروج المبكر من مونديال قطر 2022.

ويضم فريق العمل بجانب نويندورف وفاتسكه، كلاً من فولر نفسه وأوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، وسلفه كارل هاينز رومينيجه.

وقال فولر للصحفيين عن رد فعله حينما تم اقتراح اسمه لتولي المنصب: "في البداية تساءلت حول وجود شخص آخر لتولي المهمة".

وتولى فولر الفائز بلقب مونديال 1990، تدريب منتخب ألمانيا في عام 2000 خلف لكريستوف داوم، الذي لم يتول المهمة مطلقاً، ونجح في قيادة الماكينات لنهائي مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لكنه تنحى عن منصبه عقب الخروج من دور المجموعات ليورو 2004.

وخاض فولر مهمته الأخيرة في الملاعب عبر منصب المدير الرياضي لليفركوزن، قبل الرحيل في العام الماضي، حيث أعلن حينها اعتزال عالم كرة القدم.

ومن بين مهام فولر في اتحاد الكرة الألماني، الإعداد ليورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

ومن المقرر أن يختار فليك في مارس المقبل، قائمة المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ الخروج من كأس العالم، حيث سيلعب الفريق مباراتين وديتين لم يتم الكشف عن المنافسين بها، لكن التقارير أكدت أن ألمانيا ستواجه بيرو يوم 25 مارس ثم بلجيكا بعد ذلك بثلاثة أيام.