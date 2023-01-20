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برشلونة يشترط شراء كاراسكو

برشلونة يشترط شراء كاراسكو
20 يناير 2023 20:45

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن لديه خيار شراء يانيك كاراسكو بشكل نهائي كجزء من الصفقة التي شهدت انتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد. 

وأعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع ديباي اليوم الجمعة لمدة عامين ونصف العام، بعدما وافق الفريق الذي يدربه دييجو سيميوني على دفع 3 ملايين يورو مقدماً، مع احتمالية دفع مليون يورو كإضافات. 

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وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيتعين عليه دفع 20 مليون يورو، إذا أرادوا التعاقد مع الجناح البلجيكي الدولي البالغ من العمر "29 عاماً". 

ولعب كاراسكو في 23 مباراة من أصل 26 مباراة خاضها أتلتيكو هذا الموسم، 15 منهم بدأ كأساسي، كما أنه خامس أكثر لاعب مشاركة في الأهداف، برصيد خمسة أهداف، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفاً. وسمح أتلتيكو بالفعل برحيل جواو فيليكس إلى تشيلسي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بينما انتقل ماتيوس كونيا إلى وولفرهامبتون.

برشلونة
أتلتيكو مدريد
كاراسكو
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