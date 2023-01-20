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«الصقور» يُحلق بالفوز العاشر في «دوري الأولى»

«الصقور» يُحلق بالفوز العاشر في «دوري الأولى»
20 يناير 2023 20:18

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اقتنص «الصقور» وصافة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على مضيفه سيتي 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي النصر، في افتتاح «الجولة 18»، والتي تشهد «السبت» مباريات الرمس والفجيرة، العروبة وحتا، مسافي والتعاون، فرسان هسبانيا وجلف أف سي، وتختتم غداً بمباريات مصفوت والجزيرة الحمراء، الذيد ويينونة، العربي ودبا الحصن.
وسجل عصام سحيتيت في الدقيقة 49، ودياجو دا سيلفا «هدفين» في الدقيقتين 45 و76، وسيف الدرع في الدقيقة 91، أهداف «الصقور» الذي عوض تعادله 1-1 أمام ذات المنافس في الجولة الأولى للدوري على ملعب رأس الخيمة.
ورفع الإمارات رصيده إلى 35 نقطة من 10 انتصارات، والتعادل في 5 لقاءات، ليحتل المركز الثاني «مؤقتاً» أمام دبا الحصن المتراجع إلى «الثالث» برصيد 34 نقطة، فيما بقي سيتي برصيد 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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