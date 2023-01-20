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الرياضي

تشواميني يعترف بخطأ «السلة»!

تشواميني يعترف بخطأ «السلة»!
20 يناير 2023 19:16

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


بينما كان ريال مدريد الإسباني يخوض مباراة مهمة في دور الثمانية لكأس الملك أمام فياريال، والتي انتهت بـ«ريمونتادا» رائعة من «الملكي»، وتحويله الخسارة بهدفين إلى فوز 3-2، كان نجم وسطه الفرنسي أوريليان تشواميني يحضر مباراة في دوري كرة السلة الأميركي بين شيكاغو بولز وديترويت بيستون، أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.
وكان هذا سبباً كافياً لتعرض تشواميني لحملة هجوم شرسة، وانتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي، من جانب عشاق «الميرنجي» وجماهيره الغفيرة في كل مكان، ما اضطره إلى تقديم اعتذاره في رسالة بثها عبر حسابه على «تويتر»، موجهاً إياها للجماهير والنادي وزملائه والطاقم التدريبي، وأقر بأنه ارتكب خطأً. 

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وقال: أعتذر بشدة للجميع جماهير وزملاء الملعب ومدربي فريقي وإدارة النادي، لحضوري المباراة في نفس توقيت المباراة المهمة التي يخوضها الريال في كأس الملك أمام «الغواصات الصفراء»، وأعترف بخطئي وأنا حزين للغاية.
وكان تشواميني أصيب في «ربلة الساق» خلال مباراة فريقه ضد الفريق نفسه يوم 7 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير. 

يذكر أن الإصابة حرمته من المشاركة في مباراتي «الميرنجي» في كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وهي البطولة التي خرج منها الريال على يد برشلونة، بعد خسارته في المباراة النهائية 1-3.
ولم يحدد ريال مدريد، في تقريره اليومي عن الإصابات، موعد عودة تشواميني إلى التدريبات الجماعية، غير أن بعض المصادر وثيقة الصلة بالنادي الملكي تتوقع أن يغيب حتى نهاية الشهر الجاري على أقل تقدير.
تشواميني الذي يكمل في 27 يناير الجاري «23عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية في بوردو، ثم انتقل إلى موناكو، ومنه إلى ريال مدريد في أول يوليو 2022، بموجب عقد مدته 6 سنوات.
ولعب تشواميني لجميع منتخبات الشباب الفرنسية تحت 16 و17 و18 و19 و20 و21، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2021.

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