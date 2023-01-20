ديباي إلى أتلتيكو مدريد

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أكمل ممفيس ديباي انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، قادماً من برشلونة، حيث وقع اللاعب الهولندي الدولي، الذي حصل على إذن بخوض التدريبات مع أتلتيكو أمس الخميس، على عقد مدته عامين ونصف العام مع أتلتيكو.

وذكرت تقارير أن أتلتيكو سيدفع في المقدمة 3 ملايين يورو لبرشلونة، على اعتبار أن اللاعب كان عقده سينتهي في يوليو المقبل، ومن المحتمل أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 4 ملايين يورو.

وانضم ديباي إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادماً من ليون الفرنسي قبل انطلاق موسم 2021 / 2022، حيث انضم وقتها مع مدرب برشلونة في ذلك التوقيت رونالد كومان، الذي لعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي، ولكن كومان أقيل من تدريب برشلونة بنهاية شهر أكتوبر 2021.

وبعدها بأسبوع تولى تشافي تدريب برشلونة، ولكن لم يظهر أبدا نفس الثقة التي أظهرها كومان في ديباي. وبدأ ديباي أول 11 مباراة مع برشلونة، ولكن بعد تعيين تشافي، بدأ ديباي تسع مباريات من أصل 17 مباراة بالدوري الإسباني. وقلت مشاركة ديباي مع الفريق بعدما ضم برشلونة فيران توريس وبيير إيمريك أوباميانج وأداما تراوري في يناير من العام الماضي.

ويترك ديباي برشلونة بعدما ظهر في مباراتين فقط هذا الموسم، علماً بأنه لم يشارك في أي مباراة منذ سبتمبر الماضي. ويمكن لديباي أن يشارك للمرة الأولى مع أتلتيكو أمام بلد الوليد غداً السبت.