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صدارة «أبوظبي للجولف» إيطالية بعد وداع حامل اللقب

صدارة «أبوظبي للجولف» إيطالية بعد وداع حامل اللقب
20 يناير 2023 19:07

مصطفى الديب (أبوظبي)
صعد الإيطاليان فرانشيسكو موليناري وجيدو ميجليوزي، إلى صدارة الترتيب العام لبطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف، أولى جولات العام الحالي من سلسلة رولكس، ضمن جولة دي بي وورلد 2023، والتي تقام في نسختها الثامنة عشر على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.
وخطف موليناري الصدارة مع ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، ليشارك مواطنه ميجليوزي بواقع 10 ضربات تحت المعدل، حيث واصل موليناري الحفاظ على وتيرة الأداء التصاعدي أمس محققاً 5 ضربات تحت المعدل، وبنفس عدد الضربات الذي حققها في اليوم الأول، فيما تراجع الإنجليزي لوك دونالد الذي كان قد تصدر اليوم الأول إلى المركز الـ 33 في الترتيب العام.
وتنازل دونالد قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر عن الصدارة، بعد أن سجل في اليوم الثاني 3 ضربات فوق المعدل، ليصل إلى إجمالي 5 ضربات فوق المعدل، ولم يقدم الإيرلندي شيموس باور المصنف الـ 29 عالمياً أداء قوياً في ظهوره الأول على مسرح بطولة أبوظبي للجولف، لينهي المنافسات بـ 6 ضربات تحت المعدل، ولكنه لا يزال في صلب المنافسة ويحتاج إلى بذل جهد أكبر في الجولة النهائية يومي السبت والأحد .
وودع البلجيكي توماس بيترز حامل لقب النسخة الماضية في 2022 المنافسات، بعدما فشل في التأهل إلى الجولتين النهائيتين في واحدة من مفاجآت البطولة، وذلك عقب إخفاقه في التواجد ضمن أول 70 لاعباً من أصل 126 مشاركاً في البطولة، محققاً ضربة واحدة فوق المعدل، كما ودع النمساوي سيب ستراكا أحد المرشحين البارزين والمصنف الـ 25 عالمياً المنافسات أيضاً، بعدما قدم أداءً مخيباً بـ 4 ضربات فوق المعدل بعد الجولتين الأولى والثانية، حيث فشل في الظهور بشكل جيد خصوصاً في الحفر 11 و12 و18 .
أما أكثر المستفيدين فكان السويدي ألكساندر بورك الذي قدم أداءً مذهلاً، وتألق محققاً 7 ضربات تحت المعدل مع ختام المنافسات التأهيلية، ليصعد إلى المركز الخامس في الرتيب العام بفارق ضربتين عن موليناري، بينما حافظ الإيرلندي شين لوري حامل لقب البطولة عام 2019 والساعي إلى تحقيق لقبه الثالث، في سلسلة رولكس على آماله في المنافسة على لقبه الثاني في أبوظبي، محققاً 7 ضربات تحت المعدل بزيادة ضربتين عن اليوم الأول.
وعلى صعيد المشاركة العربية في البطولة في فئة الهواة، فقد حاول الثنائي المصري عيسى أبو العلا والمغربي المهدي فخوري الظهور بأفضل صورة ممكنة، ولكنهما لم يتمكنا من مقارعة الكبار، ليودعا في مركز متأخر بعد أن حققا 15 و6 ضربات فوق المعدل على الترتيب.

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فرانشيسكو موليناري
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