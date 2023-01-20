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«مو صلاح»: سنغير الوضع المقلوب

«مو صلاح»: سنغير الوضع المقلوب
20 يناير 2023 21:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف المصري محمد صلاح جناح وهداف ليفربول الإنجليزي بأن فريقه في وضع صعب هذا الموسم ولكنه يثق في قدرته على قلب الموقف والعودة إلى مستواه العالي ، واصفاً إياه بأنه "مجموعة رائعة ولا تصدق".
وبعد أن كان ليفربول منافساً طوال السنوات السابقة في أكثر من بطولة ، إذا به يتراجع في مستواه بشدة هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الفريق الذي يحتل المركز الرابع المؤهل للعب في دوري الأبطال "الشامبيونزليج".
وعجز برشلونة عن تحقيق نتائج متوازنة بسبب كثرة إصابات لاعبيه وعدم انتظام أو ثبات التشكيل تبعا لذلك ، ومني في آخر مبارياته في الدوري بهزيمة ثقيلة من برايتون "صفر/3".
وقال صلاح في حديثه للموقع الرسمي للنادي: نحاول دائماً مساعدة اللاعبين الشباب ، أما اللاعبون أصحاب الخبرة فإنهم يسعون دائماً إلى أن يكونوا هادئين وأن ينصحوا الشباب بالهدوء وتلك مهمة صعبة في مثل هذا الوضع الصعب ، ولكنني أعتقد أننا سنعبر هذه المحنة ونتحسن في قادم المباريات .
يذكرأن صلاح واصل إسهاماته الإيجابية مع الفريق حيث سجل هذا الموسم 17 هدفاً في مختلف المسابقات ونجح بذلك في تخطي الأسطورة كيني دالجليش في ترتيب أفضل الهدافين الذين مروا على النادي.
ويلعب ليفربول غداً مباراة في غاية الأهمية على ملعب "الأنفيلد" في الجولة 19 ضد تشيلسي الذي يعاني بدوره هذا الموسم ويحتل المركز العاشر بنفس عدد نقاط ليفربول "28نقطة" غيرأن الريدزيقل مباراة عن البلوز.

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