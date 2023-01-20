«المنتخبات» تواصل برنامج اكتشاف الموهوبين



دبي (الاتحاد)



تتواصل بنجاح فعاليات المشروع الوطني لتطوير الناشئين الذي تُشرف على تنفيذه لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالاتحاد، بهدف اكتشاف اللاعبين الموهوبين، من خلال منافسات دوري منتخبات المناطق.

وأجرى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 14 عاماً «مواليد 2008» تقسيمة على ملعب نادي اتحاد كلباء، قام خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني ألبيرتو كونزاليس بتوزيع اللاعبين إلى فريقين، وانتهت بالتعادل 1-1.

وتحققت أولى أهداف هذا المشروع، بتكوين منتخب مواليد 2008، وتُعد المرحلة الحالية من أهم مراحله، والتي تتضمن عملية بناء لاعبي منتخبنا الوطني، وفقاً لبرامج فنية وتدريبية مدروسة، وخوض مباريات ودية لزيادة الخبرات والاحتكاك بمدارس مختلفة.

ويخوض المنتخب خلال الأسبوع المقبل مباريات مع منتخبات المناطق «مواليد 2009».