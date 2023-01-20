فريتز يعود بعد 10 أشهر

دورتموند (د ب أ)

يستعد فلوريان فريتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، لتسجيل عودته للدوري الألماني لكرة القدم، بعد غياب أكثر من عشرة أشهر عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المنتظر أن يشارك فريتز في مواجهة ليفركوزن أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بعد غدٍ الأحد، مع استئناف منافسات البوندسليجا عقب انتهاء العطلة الخاصة بمونديال قطر 2022.

وقال الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «لقد قطع خطوة للأمام، إنه جاهز للعب منذ البداية». وأضاف ألونسو «فلو نجح في تحسين طريقة لعبنا، ولدينا فرص أكبر، لكن لا يزال يتوجب علينا أن نلعب بشكل أفضل كفريق من أجل النجاح، نحن في حاجة لجميع اللاعبين وليس فقط فلوريان». ويفتقد ألونسو لجهود تشارلز أرانجويز بسبب الإصابة في ربلة الساق، والمهاجم باتريك تشيك بسبب الإصابة في الفخذ، لكنه يأمل عودتهما قريباً.

وذكر ألونسو أن «باتريك تشيك وتشارليز أرانجويز يسيران بشكل جيد، لقد عادا إلى الملعب، يركضان ويعملان بشكل منفرد مع الكرة، علينا أن نتحلى بالصبر، ولكن في الأسبوع الماضي تطورا بشكل جيد».

وأكد ألونسو أن الوافد الجديد نواه مبامبا المنضم من صفوف كلوب بروج البلجيكي، من المقرر أن يشارك أمام جلادباخ.

وقال ألونسو عن مبامبا «إنه لا يزال في الـ 18 من عمره لكن لديه شخصية جيدة للغاية، لا يزال في حاجة للتطور ولكنه سيساعدنا».

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البوندسليجا.