كأس قفز الحواجز.. كريستابس أول المتأهلين في الـ«5 نجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور جماهيري كبير شهد المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى 5 نجوم، فاز بالصدارة الفارس اللاتفي كريستابس نيرتنكس المشارك رقم (3) بالجواد "بلاديوم كيه جيه في" (9 سنوات)، منهياً جولة التمايز في زمن سريع بلغ 34.71 ثانية.

وعاد كريستابس المشاركة رقم (13) في تحد جديد على صهوة جواده "كوينتير" (13 عاماً)، وأكمل معه التمايز في 34.97 ثانية، انتزع به جائزة المركز الثاني أيضاً، وبذلك يلفت كريستابس الأنظار إليه في انتظار مشاركته في منافسة الجائزة الكبرى على لقب البطولة الغالية في دورتها الـ12.

وتقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، الحضور وتوّج الفائزين بميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وجاءت المنافسة التأهلية للجائزة الكبرى بمواصفات الجولة مع تمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وتنافس فيها 40 فارساً وفارسة من الوزن الثقيل، وصعد منهم 14 فارساً لجولة التمايز، ونجح 10 فرسان في إكمالها دون خطأ.

وجاءت المنافسة الثانية على كأس مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعايته، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (145) سم، وتنافس فيها 48 فارساً وفارسة، نجح 14 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت، توّج الفارس البرتغالي رودريجو ألميدا المشارك رقم (48) مع الفرس "بيجاسوس سيكانان" باللقب عقب إكماله الجولة في أفضل زمن وبلغ 54.84 ثانية.

وخطف الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو والجواد "جوليوس دي" كأس المركز الأول، في أولى منافسات البطولة من فئة الخمس نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز (145) سم، وبمشاركة 59 فارساً وفارسة، نجح 14 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج الفارس إيمانويل بعد إكماله الجولة في زمن بلغ 59.18 ثانية.

وقام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برعاية المنافسة، وتوّج الفائزين محمد إبراهيم الناخي نائب رئيس لجنة القفز في اتحاد الفروسية، أفضل نتائج الفرسان العرب المركز الخامس وأحرزه فارسنا عبد الله حميد المهيري والجواد "كونيج"، والمركز السابع وأحرزه فارسنا محمد غانم الهاجري مع الجواد "جي أس فابيان".

وحجز الفارس الألماني ديفيد ويل مع جواده "إيسي" أولى البطاقات التأهيلية للجائزة الكبرى في البطولة الدولية من فئة النجمتين، وذلك بصدارته للمنافسة الثانية، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز (140) سم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنافس فيها 67 فارساً وفارسة، 15 منهم في التمايز، أولهم ديفيد ويل المشارك رقم (12)، وبأفضلية الزمن الذي بلغ 40.37 ثانية.

وحقق الفارس الإيرلندي شين برين صدارة منافسة التحدي على جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبرعايتها، في مستهل منافسات اليوم الثاني، من فئة النجمتين، وبمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز ارتفاعها (140) سم، وقبل تحدياتها 59 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 21 فارساً دون خطأ، وتصدرها شين برين بالجواد "زد سفن ريجال دون" بالزمن 65.42 ثانية، ومواطنه الفارس ديفيد سمسون أحرز جائزة المركز الثاني بعد إكماله الجولة في زمن منافس بلغ 65.70 ثانية، وقفز فارسنا محمد شافي الرميثي مع الجواد "كبشور" وأنهى الجولة في زمن بلغ 66.14 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث.