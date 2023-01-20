«20 تجربة» تدعم تحضيرات الأندية في «التوقف 28»



معتصم عبدالله (دبي)



واصلت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خلال التوقف الحالي للبطولة، والذي استمر لنحو 28 يوماً، تحضيراتها من خلال سلسلة من التجارب الودية والمعسكرات الداخلية، تأهباً لاستئناف السباق المثير مع انطلاقة «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول، والمقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وتوقف مشوار الدوري بنهاية «الجولة 12» في 25 ديسمبر الماضي، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأول في «خليجي 25»، قبل أن يودع من الدور الأول، ليعود التركيز على الدوري المحلي، والذي يشهد في الجولة المقبلة مباريات اتحاد كلباء والجزيرة، الوصل وخورفكان، الشارقة والنصر، البطائح والعين مساء الأحد، على أن تستكمل الجولة الاثنين بمباريات الظفرة ودبا، عجمان وشباب الأهلي، وبني ياس والوحدة.

وشهد التوقف الأخير للدوري، إقامة 20 مباراة ودية، في إطار تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، من بينها 7 مواجهات مباشرة بين أندية المحترفين، و6 تجارب أمام أندية الدرجات الصغرى «الأولى والثانية»، بجانب 7 مباريات أخرى أمام الأندية الزائرة للإمارات خلال الشتاء الحالي.

وبدا الشارقة المتصدر الحالي لترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وملاحقه شباب الأهلي «الوصيف» بـ 25 نقطة، الأبرز على صعيد التجارب الودية برصيد 3 مباريات لكل منهما، تأهباً لحسم المنافسة على لقب «بطل الشتاء»، وخاض «الملك» استعداداً لمباراة الجولة الأخيرة للدور الأول أمام ضيفه النصر، ثلاث مباريات على التوالي أمام جلف يوناتيد 2-0، ورويال أف سي 5-1، والفحيحل الكويتي 3-1.

ولعب شباب الأهلي «الوصيف» ثلاث مباريات أمام يوناتيد 4-1، والبطائح 1-1، وأجمك الأوزبكي 1-0، فيما اكتفى عجمان «الثالث» برصيد 23 نقطة بمباراة واحدة أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-2، وهي الثانية في إعداد «النمور» بعد مباراة دبا 3-1.

واختار النصر اللعب أمام الفرق الوافدة بخسارته 1-2 أمام ليفسكي صوفيا البلغاري، وريجا اللاتفي، ولعب العين خلال معسكره في دبي أمام جلف يوناتيد 1-0، والكويت الكويتي 0-0، حقق الوصل الفوز أمام ضيفه دبا 5-0، وتعادل في الثانية مع الفحيحيل الكويتي من دون أهداف، فيما احتفل الوحدة بأكبر فوز في التجارب الودية على حساب بينونة 8-0.

وخاض الظفرة مباراتين أمام الجزيرة 0-1، وتفوق في الثانية على سيمبا التنزاني الذي يقيم معسكراً إعدادياً بالإمارات تأهباً لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1-0، وهي النتيجة التي تفوق بها خورفكان في مباراته الودية على العروبة.