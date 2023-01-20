«أزمير» يتحدى «فرنش» بالشوط الرئيسي في العين

عصام السيد (العين)

ينظم غداً مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، فعاليات سباقه السادس لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني للخيول المهجنة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 445 ألف درهم، فيما يشارك فيه 91 خيلاً.

ويشهد الشوط الرابع والرئيس لمسافة 2000 متر - شروط، تنافس كبير بين المشاركين يتصدرها "أزمير دو كريري" صاحب التصنيف البالغ 104، و"آر بي فرنش دود" الفائز من قبل في العين وصاحب التصنيف الأعلى البالغ 114 رطلاً، وهناك "أوكسفورد" الفائز في الشهر الماضي على ذات المضمار.

وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من ضمنها "ضرغام" و"فارس كيه بي" و"إي أس شادي".

ويبرز "عنيزة" الفائز في مضمار العين هذا الموسم في الشوط الثاني، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة 2000 متر "تكافؤ"، ومن أبرز المنافسين "يورمان" صاحب المركز الأول في آخر تواجد له في العين، و"إكسايتينج دايز".

ويشارك في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، 12 خيلاً تتنافس على مسافة 2000 متر، ومن أبرز المشاركين في هذا الشوط "المنصور إم أف" الأعلى تصنيفاً، وينافسه كل من "أيه أف مخرج" و"إيجابي" الفائز في آخر مشاركة له في العين.

ويجتذب خامس أشواط الأمسية لمسافة 1800 متر، 15 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، ومن ضمن المنافسين في الشوط "زايست" الذي حل ثالثاً في مشاركته السابقة، والقادمة الجديدة "جنة"، و"أوشين" الذي يطمح في التطور.

ويتنافس 15 خيلاً في الشوط السادس لمسافة 1800 متر "شروط"، ويبرز فيه "جو ستار" الأعلى تصنيفاً في هذا الشوط، وينافسه "آر بي ياس صير" الباحث عن فوزه الأول، ويتواجد أيضاً "تارانوم".

ويتنافس 15 خيلاً في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر وتم تخصيصه للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، وأبرز المرشحين للفوز "برجة" صاحب العروض الجيدة، ومن ضمن الخيول المنافسة "أيه أف مهم"، و"سماء الغربية".