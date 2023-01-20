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«مرام» و«فدوان» يحصدان كلاسيكو أبوظبي للمهرات والأمهار

«مرام» و«فدوان» يحصدان كلاسيكو أبوظبي للمهرات والأمهار
20 يناير 2023 19:45

عصام السيد (أبوظبي)
توج الجواد "صمود" لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بطلاً للشوط الثالث والرئيسي لمسافة 2200 متر، على لقب كأس رئيس الدولة التحضيري للخيول العربية الأصيلة (شروط)، البالغ جائزته 100 ألف درهم، والذي استضافه مضمار نادي أبوظبي للفروسية، خلال حفل سباقه الثامن لهذا الموسم الذي تألف من ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزها المالية 550 ألف درهم.
ولم يترك "صمود" بإشراف جان دو روال، وقيادة أنطونيو فريزو (ثنائية)، شاردة أو واردة، قبل أن ينخرط في عمق المستقيم، ليظفر بلقب السباق الغالي لمسافة 2200 متر، وقطع البطل المنحدر من نسل "منجز" المسافة في زمن وقدره 2:31:16 دقيقة، عقب ختام الشوط تسلم عبد الله بخيت سيف المرر جائزة الفوز.
وبفارق كبير بلغ 5,5 طول، ظفرت المهرة "مرام" لإسطبلات الريف، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي، بلقب كلاسيكو المهرات (هيبة) البالغ جائزته 110 ألف درهم، والذي جري في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:33:50 دقيقة.
ونال "فدوان" للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، بطولة كلاسيكو الأمهار (هيبة) البالغ جائزته 110 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 1:33:34 دقيقة.
وفاز "أيه أس جيزان" للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف أحمد المحيربي (ثنائية)، وقيادة أوسكار شافيز، بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب جبل جيس البالغ جائزته 80 ألف درهم، بعد قتال شرس، وسجل البطل زمناً وقدره 1:17:88 دقيقة، وعقب ختام الشوط تسلم الشيخ حامد بن خادم آل حامد جائزة الفوز.
وخطف "أي أس سوداني" لسالم علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة أنطونيو فريزو (هاتريك)، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وسجل البطل زمناً وقدره 1:32:45 دقيقة.
وتوج الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وخلود النعيمي ممثل الأعلاف، وعلي الملا ممثل أريج الأميرات.
وكان "ويسترن رايتر" لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي (ثنائية)، مسك الختام في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب جبل حفيت البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:38:13 دقيقة.

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