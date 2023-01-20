سباق فاطمة بنت منصور للقدرة للسيدات ينطلق بالوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق في السادسة والنصف من صباح الغد بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة، لمسافة 100 كلم على أربع مراحل، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 50 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم في الساعة.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.

كما سينطلق صباح الأحد سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، حيث كان من المقرر إقامة سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات يوم 18 فبراير، وسباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم يوم 19 فبراير، ليقاما اليوم وغداً، وذلك بعد التعديلات التي أجراها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على روزنامة سباقات القدرة والتحمل للموسم 2022 - 2023، بسبب استضافة الإمارات لبطولة العالم للقدرة في 25 فبراير المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتم وضع اللمسات الأخيرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على كل المرافق والمسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، والمركز الإعلامي، وإجراءات الفحص البيطري، وغيرها من الأمور الفنية التي تحقق للسباقات النجاح المطلوب.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن توفير أقصى درجات العناية وإجراءات السلامة العامة من مراكز طبية، وطائرات إسعاف، ومتابعة للحالات الطارئة، وتقديم الدعم الكامل لجميع المشاركين قبل تنفيذ مرحلة الفحص الطبي والبيطري قبل يوم من السباق.

وتحمل التشيلية كاتلينا لورانس، لقب النسخة الماضية لكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، بعد أن قطعت مسافة السباق على صهوة الجواد «عطاء الله» لإسطبلات جميرا، بعد أداء قوي في جميع المراحل مسجلة زمناً قدره 3:21:32 ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة ميرة جاسم الأنصاري على صهوة «تشلسي دي لوك» لإسطبلات البوادي بزمن قدره 3:21:51 ساعة، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة الفرس "إي أو رغد" لإسطبلات الوثبة مسجلة 3:22:05 دقيقة.

من جهته، ثّمن مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لكل السباقات التي تنظمها وتستضيفها القرية في كل موسم.

ورحب العامري بالمشاركين، مؤكداً جاهزية القرية لتنظيم واستضافة السباقين.

وقال: فريق العمل بالقرية يوفر دائماً كل مستلزمات وعناصر النجاح لكل السباقات التي تستضيفها القرية باحترافية عالية.