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وفد الفيفا يتفقد الاستعدادات لمونديال الكرة الشاطئية

وفد الفيفا يتفقد الاستعدادات لمونديال الكرة الشاطئية
20 يناير 2023 17:28

دبي (الاتحاد)

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زار وفد من الاتحاد الدولي FIFA خلال الأسبوع الجاري اتحاد الإمارات لكرة القدم، من أجل الوقوف على الاستعدادات الخاصة باستضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.
وعقدت خلال الزيارة التي استمرت يومين عدة اجتماعات وزيارات تفقدية وورش عمل، ناقشت فيها فرق العمل الأماكن المقترحة لإنشاء ملعب المباريات الرئيسي وملاعب التدريب والفنادق، وكافة الإجراءات اللوجستية والفنية والإعلامية والتسويقية للبطولة.
حضر الاجتماع كل من علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، وعلي عمر وعمران الجسمي ممثلا مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى ممثلي فرق العمل من اتحاد كرة القدم والفيفا.
وقال علي حمد البدواوي، أن هذه الزيارة ساعدت فرق العمل على تحديد مسار الأولويات وأهم الأمور التي يجب إنجازها ضمن إطار زمني محدد.
وأضاف: "قمنا بتشكيل فرق عمل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لبدء التحضير المُبكر لهذه الاستضافة، التي تضعنا أمام تحدٍ كبير، حيث أن الإطار الزمني المتوفر لدينا أقل مما تم التخطيط له مسبقاً، ولكننا في دولة الإمارات نحب التحديات، وسنثبت أن الخبرة الكبيرة التي تمتلكها فرق العمل لديها الكفاءة اللازمة لإنجاح الحدث بأفضل صورة ممكنة".

الفيفا
كأس العالم للكرة الشاطئية
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