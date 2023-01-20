«عجايب المنهل» أجمل المهرات في ثاني أيام «الظفرة للخيل العربي»

الظفرة (وام)

حققت المهرة «عجايب المنهل» لفهد سالم الزعابي، أعلى معدل من النقاط بلغ 92.80 نقطة، خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية الأصيلة «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة، التي انطلقت بكورنيش المغيرة بمنطقة الظفرة الأربعاء الماضي.

وتقام البطولة التي شهدت مشاركة قياسية للخيول وصلت إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتم تخصيص منافسات اليوم الثاني لفئات الإناث من الخيول، والتي اشتملت على فئات المهرات عمر سنتين، وعمر 3 سنوات بالإضافة إلى الأفراس عمر 4 -6 سنوات وعمر 7 سنوات وما فوق.

وجاء تفوق المهرة «عجايب المنهل» في منافسات فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ». وكانت المنافسات قد انطلقت بالقسم «د» المكمل لأشواط فئة المهرات عمر سنتين، حيث أحرزت المركز الأول المهرة «بارعة الزبير» المملوكة لأمنة محمد علي الرشيد، وحققت 92.30 نقطة.

أما صدارة القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، فقد انتزعتها «ظبية كيه» لسعيد صديق الخاجة، التي حصلت على 92.60 نقطة. وحصدت «جازيل بي اتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، صدارة القسم «أ» أول أشواط الأفراس عمر 4 -6 أعوام، وحققت 92.40 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى رفيقتها في المربط «أيه في بيربل راين» التي نالت 92.60 نقطة.

وتصدرت «دي غنيمة» لمربط الجواهر، القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 7 أعوام وما فوق، وحققت 92.60 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «دي إيناس» لمربط النور، التي حصلت على 92.70 نقطة.