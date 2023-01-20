سباق الدراجات المائية الدولي يجمع نخبة الأبطال



دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ جزر دبي «السبت»، انطلاق حدثين رياضيين بحريين، الأول سباق دبي الدولي للدراجات المائية «الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023»، والثاني منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف»، واللذين ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في موسم 2022-2023.

وتخطف منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية الأضواء، نظراً للتنافس الساخن والمثير الذي تشهده من محطة إلى أخرى، حيث يعد السباق اليوم ثالث جولات بطولة الإمارات 2023، بعد افتتاحها بداية العام من «جزر دبي»، التي احتضنت منافسات الجولة الأولى، وشهدت حضور ومشاركة ما يصل إلى 80 متسابقاً، مثلوا 11 دولة حول العالم.

ويجمع الحدث ما يزيد عن 60 متسابقاً يتنافسون على ألقاب 10 فئات على فترتين صباحية، وتبدأ في العاشرة صباحاً ومسائية، وتنطلق في الثانية بعد الظهر، حيث تشهد الجولة صراعاً ساخناً على ألقاب فئات واقف محترفين جي بي 1، وجي بي 2، ومخضرمين جي بي 2، وناشئين جي بي 3.3، وأشبال جي بي 3.2، وبراعم 3.1، وجالس محترفين جي بي 1، وجي بي 2، ومواطنين جي بي 3، وسبارك جي بي 4.

ويشارك في الحدث نخبة أبطال الإمارات، ممن لهم باع في هذه الرياضة، وتبرز العديد من الأسماء من بينها متصدر ترتيب فئة جالس المحترفين جي بي 1 خليفة بالسلاح وراشد الطاير وأبوبكر المري، ولدى محترفين واقف جي بي 1، عمر عبدالله راشد وسلمان العوضي وسلطان عيسى الحمادي.

وفي منافسات جالس جي بي 2 يتطلع سلمان يونس العوضي وعامر حوير وسالم اليافعي إلى مواصلة التألق، والمحافظة على حظوظهم في المنافسة على بطولة الموسم، أما في فئة واقف جي بي 2، يسعى سعود العوضي واحمد عيسى الحمادي وعبدالله سلطان الحمادي لتحقيق النجاح أمام منافسيهم،

وتجمع فئة جالس جي بي 3، أبطالنا أبناء الدولة في منافسة خاصة وقوية، حيث تضم هذه الكوكبة المتسابقين، خليفة المرزوقي، وجمال الجناحي، وحميد عبدالله، والمخضرم يونس العوضي، وعبدالله سلطان الحمادي، ومحمد الهاملي، وسالم آل علي، بينما يتنافس حريز المر بن حريز، ومحمد محسن إبراهيم، وخالد أحمد الطاير، على لقب فئة واقف مخضرمين جي بي 2، ويعمل أحمد عيسى الحمادي على مواصلة صدارته لمنافسات جالس 4 «سبارك».

وفي فئات المواهب الصاعدة «ناشئين 3.3 وأشبال 3.2 وبراعم 3.1»، يبرز عدد من أبطالنا نجوم المستقبل، وهم الأشقاء راشد وحمدان وأحمد سالم طاهر، وسهيل ومحمد راشد الطاير، وعمر وزايد عيسى الحمادي، وسيف راشد الشويهي، وسعود العوضي، وعلي عيسى آل علي وعبدالله يونس العوضي.

ويشارك في منافسات السباق متسابقين يمثلون 10 دول، منهم نجوم المنتخب الكويتي اللذين يحرصون دائماً على المشاركة في الحدث، إلى جانب أبطال قطر والبحرين وفلسطين، نخبة من النجوم العالميين في هذه الرياضة من بريطانيا وفرنسا والمجر وبلجيكا وروسيا واليابان.

وقررت اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للدراجات المائية تأجيل منافسات فئتي الاستعراض الحر وهايدورفلاي، من أجل اقامتها ضمن العرض الليلي الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على هامش فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2023 في مارس المقبل.

وتنطلق السبت منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات «كايت سيرف» التي ينظمها النادي للموسم السادس على التوالي، وتستمر حتى الأحد على مياه جزر دبي بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء

وتشمل منافسات بطولة دبي المفتوحة أربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى «وينيج فويل» السباق الذي يقام للمرة الأولى، حيث يتوقع أن تشهد المنافسات مشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من نجوم منتخب الإمارات ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية.