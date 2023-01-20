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130 فريقاً في كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

130 فريقاً في كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»
20 يناير 2023 13:55

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلن نادي مانشستر سيتي عن اكتمال العدد وإغلاق باب التسجيل لفرق الناشئين، استعداداً لانطلاقة بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي التي تقام فعالياتها بالعاصمة في منتصف فبراير المقبل.
تهدف البطولة التي أطلقت عام 2017 إلى تطوير مواهب اللاعبين الصغار في المنطقة، وإثارة شغفهم برياضة القدم. وحققت البطولة على مدار السنوات الماضية نجاحاً كبيراً وحضوراً متزايداً. 

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وتشهد الدورة الرابعة من البطولة، وللمرة الأول منذ 2019، مشاركة ما يزيد عن 130 فريقاً يضمون 1750 لاعباً ناشئاً من مختلف أنحاء العالم، يحضرون للمنافسة على فرصة رفع كأس مانشستر سيتي أبوظبي والتتويج بلقب البطولة.
وتقام منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من 18 إلى 19 فبراير، وتتواصل الفعاليات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً، في استاد مدينة زايد الرياضية، أكبر مجمع رياضي ترفيهي في الإمارات والوجهة الأبرز لأهم الفعاليات الرياضية العالمية.
كما تشهد فعاليات الحدث العائلي حضور «قرية السيتي» التي تفتح أبوابها أمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتقدم لهم العديد من العروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية الممتعة، ومن ضمنها تلوين الوجوه، ولعبة كرة الشبكة والعروض الفنية الممتعة وغيرها الكثير.
كما ينظم النادي فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تجمع مانشستر سيتي، خارج أرضه، مع نوتنجهام فورست على شاشات العرض الضخمة، وتفتح الفعالية أبوابها في الساعة السابعة مساء 18 فبراير، وتتيح لعشاق السيتي وجماهيره الكبيرة فرصة تشجيع ناديهم المفضل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعرض مانشستر سيتي خلال الفعالية كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، متيحاً للمشجعين فرصة إلقاء نظرة قريبة من الكأس، فيما تحضر الفعالية أيضاً تميمتا النادي الإنجليزي العريق «مونبيم» و«مونشستر»، حيث يمكن للحضور التقاط الصور التذكارية معهما.
ويصل الكأس إلى أبوظبي، بعد جولة شملت مختلف أرجاء العالم ابتداء من أميركا، والمكسيك، مروراً بألمانيا وجنوب أفريقيا، وصولاً إلى كوريا الجنوبية، وذلك ضمن جولة مانشستر سيتي الاحتفالية بتحقيقه لقب الدوري للمرة الرابعة خلال خمسة أعوام.
وتشكل عودة الكأس إلى أبوظبي مناسبة خاصة احتفاءً بتنظيم بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي وفرصة لإلهام اللاعبين والجمهور على حد سواء.
ويعلن مانشستر سيتي قريباً عن مزيد من التفاصيل حول الفعالية.

الإمارات
أبوظبي
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