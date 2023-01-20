14 فعالية في عطلة الأسبوع بدبي



دبي (الاتحاد)



تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية متنوعة، في الجري والدراجات الهوائية والسباحة والكريكت والألعاب المائية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتوزع على مختلف مناطق دبي، من أبرزها محمية المرموم وجزر دبي وخور دبي، بالإضافة إلى شواطئ دبي الساحرة.

وتنطلق الأحد السباقات التجريبية، استعداداً للحدث الرئيسي «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، والذي يقام للعام الثالث عشر على التوالي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويتأهل الفائزين فيه إلى نهائي بطولة «جراند فوندو» العالمية.

وتقام السباقات التجريبية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية الذي يقع ضمن محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم، وتتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة وأندر أنواع الحيوانات، التي تجعلها من أهم مناطق أرياف وبراري دبي وأحد أهم الوجهات الرياضية والسياحية في دبي، وتشهد سباقات عديدة خلال هذه الفترة من العام، وإلى جانب هذه السباقات تقام أيضاً سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية، وطواف الإمارات للسيدات الذي يقام في فبراير المقبل وغيرها العديد من البطولات.

ومن أبرز البطولات التي تتصدر قائمة الفعاليات الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، منافسات النسخة العشرين من سباق نصف ماراثون خور دبي في الساعة السادسة صباح الأحد، وينطلق من نادي خور دبي لليخوت والغولف، حيث يمر المشاركون في عدد من أبرز مناطق دبي القديمة على ضفتي الخور في السباق الذي يمتد لمسافة أكثر من 21 كيلومتراً، ويستقطب مشاركين من مختلف فئات المجتمع من محبي الجري وممارسة الرياضة بشكل عام.

ويقام الدوري الدولي للكريكت برعاية «دي بي ورلد» ويضم 6 فرق هي فرسان أبوظبي، ديزرت فايبرز، دبي كابيتالز، جلف جاينتس، إم آي الإمارات، ومحاربو الشارقة، ويشارك فيه لاعبين دوليين هم الأعلى تقييماً يتنافسون في 34 مباراة «تي 20»، حيث يلتقي ظهر السبت فريق دبي كابيتالز مع فريق محاربو الشارقة على استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية.

وتتواصل صباح السبت لليوم الثاني على التوالي منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، وتقام منافسات السباق على شاطئ الشروق بمشاركة متسابقون من 10 دول إلى جانب لاعبي الإمارات وتعد هذه إحدى المحطات المهمة للمحترفين والهواة في أكثر من 10 فئات.