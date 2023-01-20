مباراتان في افتتاح «النسخة 13» لكأس البولو الفضية

دبي (الاتحاد)



تنطلق «السبت» كأس دبي الفضية باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تستمر إلى 4 فبراير المقبل بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وبمشاركة 5 فرق، وبمعدل هانديكاب 20 جول للمرة الأولى، وهو التصنيف الأعلى بالمنطقة.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو التهنئة إلى أسرة البولو بالدولة والفرق المشاركة بالبطولة بمناسبة انطلاقة النسخة الـ 13 من «كأس دبي الفضية» المنافسات، معرباً عن سعادته بما حققته سلسلة كأس دبي الذهبية «مجتمعة» ببطولاتها الخمس عامة، والكأس الفضية بصفة خاصة، مؤكداً أن ما حققته رياضة البولو في السنوات الأخيرة، يعد مصدر فخر واعتزاز لآسرة البولو، ولكل عشاقها وممارسيها.

وأعرب الحبتور عن أمله في أن تقدم الفرق المشاركة مستوى متميزاً، يعكس المستوى الذي وصلت إليه اللعبة في المنطقة والعالم، موجهاً الشكر الى مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لأنشطة النادي والى الشركات الراعية، وإلى وسائل الإعلام الذين نسعد باهتمامهم ة باللعبة، ونعتبرهم شركاء في النجاحات التي تحققت.

وتضم سلسلة كأس دبي الذهبية 5 بطولات هي الكأس الفضية «20 جول»، من 21 يناير إلى 4 فبراير، والكأس الذهبية «20 جول»، من 11 فبراير إلى 4 مارس، وكأس تحدي دبي «8-10 جول»، من 11 إلى 18 مارس، وكأس البولو ماسترز «6-8 جول»، من 3 إلى 8 أبريل، وكأس دبي «6-8 جول»، من 8 إلى 13 مايو.

ويقص شريط الافتتاح الحبتور والشيخة عليا آل مكتوم «ايه ام»، حيث يقود محمد الحبتور فريقه، ويضم ماثيو بيري «5 جول»، وجون جوريتش «7 جول»، وبوتيستا بايوجار «8 جول»، فيما يضم فريق الشيخة عليا مكتوم، كلاً من بنيامين أوركيوزا «6 جول»، سيزار سيربو «6 جول»، وأسيدرو سرسادا «8 جول».

ويلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها كل من لوكاس مونتفيرد «6 جول»، وتومي بيرسفورد «7 جول»، ومارتن بودستا «7 جول»، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور «واحد جول»، ومعه كارلوس أوللا «6 جول»، وتيودرا لاكوس «6 جول»، وجاسنتو كروتو «7 جول».

أما الفريق الخامس بنجاش بقيادة حيدر بنجاش يلعب يوم الثلاثاء المقبل أمام الفريق الخاسر من مباراة فريق الإمارات وذئاب دبي.