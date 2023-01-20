«الخماسية» تحطم الرقم القياسي في نهائي «كأس الخليج»



رضا سليم (دبي)



ضرب نهائي «خليجي 25» الرقم القياسي في عدد الأهداف التي شهدتها المباريات الختامية في كأس الخليج، حيث شهد النهائي للمرة الأولى 5 أهداف، من دون أن تصل المباراة إلى ركلات الجزاء، ورغم أنها امتدت إلى الشوطين الإضافيين، إلا أنها انتهت في الدقيقة 120، بتفوق العراق على عُمان 3-2.

وعلى مدار 8 نسخ من البطولة، ومنذ تحويلها من نظام الدوري من دور واحد إلى مجموعتين، لم تشهد المباراة النهائية هذا العدد من الأهداف، حيث شهدت نسخة «خليجي 17» بقطر عام 2004، وهي أول نسخة تطبق نظام المجموعتين، وانتهت المباراة النهائية بين قطر وعُمان بالتعادل 1-1، وحسمها «العنابي» 5-4 بركلات الترجيح.

وفي «خليجي 18» بالإمارات عام 2008، نجح «الأبيض» في حسم النهائي بالفوز على عُمان بهدف، وفي «خليجي 19» بعُمان عام 2009، فاز أصحاب الأرض على السعودية 6-5 بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ولم تأت «خليجي 20» باليمن عام 2010 بالجديد، حيث انتهى النهائي بفوز الكويت على السعودية 1-0، فيما فاز «الأبيض» على العراق 2-1 في نهائي «خليجي 21» بالبحرين عام 2013، وتكررت الأهداف الثلاثة في نهائي «خليجي 22» بالسعودية عام 2014، بعد فوز قطر على «الأخضر» 2-1، وفي «خليجي 23»، فاز عُمان باللقب، بعدما تعادل سلبياً مع «الأبيض» وحسمها 5-4 بركلات الترجيح، وفي النسخة الماضية بقطر 2019، تفوق البحرين على السعودية بهدف.