28 هدفاً في 12 مباراة نهائية بكأس الخليج



سلطان آل علي (الاتحاد)



نجح منتخب العراق في الفوز على عُمان 3-2، بعد مباراة دراماتيكية، شهدت تقلبات كثيرة، خصوصاً في الشوطين الإضافيين، ورجّحت كفة «أسود الرافدين» في الدقيقة الأخيرة، قبل إطلاق صافرة النهاية، وتتويج العراق باللقب الرابع في تاريخه.

وارتبط اسم العراق في نهائيات الخليج «مع الفاصلة» بالمتعة والإثارة وغزارة الأهداف، وفي عام 1976 خسر «الفاصلة» أمام الكويت 4-2 في مباراة شهدت 6 أهداف كاملة، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة، وفي عام 1984 بـ «الفاصلة» أمام قطر، تعادل إيجابياً بهدف لكل منتخب، قبل أن يحسمها «الأسود» في ركلات الترجيح.

وفي عام 2013 بـ «خليجي 21» في البحرين، امتدت مواجهة العراق والإمارات إلى الأشواط الإضافية، والتي خسرها العراق بهدفين لهدف.

وفي نهائي «خليجي 25»، شهدت المباراة 5 أهداف منها 3 في الأشواط الإضافية، قبل أن تميل البطولة لصاحب الأرض بنتيجة3-2.

ومع نهاية البطولة، تكون النهائيات عبر تاريخ كأس الخليج شهدت تسجيل 28 هدفاً خلال 12 مباراة نهائية.

والجدير بالذكر أنّ 14 هدفاً منها تم تسجيلها والعراق طرفاً في المباراة، وهو ما يشكل نصف عدد الأهداف!

ويبرهن التاريخ أنّ العراق طرفاً حاضراً في أعلى مباراتين نهائيتين تهديفياً، الأولى في 1976 بستة أهداف والثانية في 2023 بخمسة أهداف.



‏أكبر النتائج

‏1976: الكويت 4-2 العراق «الفاصلة»

‏2023: العراق 3-2 عُمان «النهائي»

‏1974: الكويت 4-0 السعودية «الفاصلة»