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الرياضي

«الرابطة» تواصل «جولة المدارس» في «ملاعب المحترفين»

«الرابطة» تواصل «جولة المدارس» في «ملاعب المحترفين»
20 يناير 2023 11:18

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت رابطة المحترفين برنامج جولة المدارس في ملاعب أندية المحترفين، وهي المبادرة التي تنظمها بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية 2020-2030، التي تسعى من خلالها الرابطة إلى مد جسور التواصل بين المجتمع والأندية المحترفة.
وجاءت الزيارة الثانية مع قيام طلاب مدرسة البيان بزيارة ستاد صقر بن محمد القاسمي، الخاص بنادي خورفكان، اطلعوا خلالها على المرافق الخاصة بالملعب الذي يحتضن مباريات مسابقات المحترفين في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين»، وتعرفوا على العمليات التنظيمية المرتبطة بإدارة الملعب سواء خلال أيام المباريات أو الفترات الأخرى على مدار العام، والتجهيزات الخاصة بالجمهور واللاعبين وغيرها.
وخصصت الرابطة منطقة فعاليات للطلاب خلال الجولة، أضفت عليهم المزيد من أجواء المتعة والفرح بهذه الزيارة الرياضية المميزة.
وسبق أن أقامت الرابطة جولة إلى استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة لطلاب مدارس مدينة زايد «مدرسة مدينة زايد – مدرسة الظفرة – مدرسة الفلاح».
وتسعى الرابطة بالشراكة مع الأندية المحترفة، إلى تعزيز الدور المجتمعي للأندية من خلال التواصل الفعال مع نطاقها الجغرافي ومع كافة شرائح المجتمع وبشكل أخص طلبة المدارس بوصفهم أبطال المستقبل المنتظرين في الرياضة الإماراتية.

الإمارات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
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