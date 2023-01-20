العراق.. «المستضيف الأنجح» 100%



سلطان آل علي (دبي)



حقق منتخب العراق لقبه الخليجي الرابع عبر تاريخ المسابقة، بعد الفوز على عُمان في المباراة النهائية بملعب جذع النخلة في البصرة بنتيجة 3-2، في مباراة سيخلدها التاريخ بتقلباتها. وليحتفل «أسود الرافدين» على أرضه وبين جماهيرهم باللقب الغالي ويكسر نحس الاستضافة في السنوات الماضية.

ويأتي تتويج العراق على أرضه، وهو المستضيف نهاية لسلسلة «5 نسخ» متتالية أدار فيها الحظ وجهه للمنتخبات المستضيفة، كانت البطولة الأخيرة للمستضيف في عُمان عام 2009، وبذلك يكون العراق أول من يكسر هذه العقدة بعد 14 سنة!

ويعد العراق البلد الوحيد الذي لم يخسر اللقب في أي استضافة وذلك في مرتين، الأولى عام 1979، عندما حقق اللقب عن جدارة بالفوز في كل مبارياته، والثانية بهذه النسخة التي تُوج بطلاً لها.

وبذلك يكون «أسود الرافدين» الأنجح بين المستضيفين بنسبة 100% في تحقيق اللقب على أرضه، ويأتي بعده منتخبا الكويت وقطر بحصد البطولة بنسبة 50% على أراضيهم، من أصل 4 استضافات لكل بلد.

ويتساوى عُمان والإمارات بنسبة 33%، حيث حقق كل منهما اللقب مرة واحدة من أصل 3 استضافات.

ويعد منتخب السعودية ضمن الأسوأ بنسبة 25% فقط ببطولة وحيدة من 4 استضافات.

أما البحرين هو الأسوأ على الإطلاق، حيث إنه استضاف البطولة 4 مرات، من دون أن يحقق اللقب في أي مرة على أرضه، وكذلك الحال بالنسبة لليمن، ولكن من استضافة واحدة.

وأثبت الجمهور العراقي تأثيره وحضوره الذي أسهم في تحقيق اللقب لـ «أسود الرافدين»، بعد غياب طال 35 سنة منذ نسخة 1988 التي حققها العراق في السعودية.