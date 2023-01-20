بايش «النجمة الخامسة» في العراق



علي معالي (دبي)



بعد 35 عاما، عاد لقب أفضل لاعب إلى «أسود الرافدين» مجدداً، لتستعيد الكرة العراقية زمن «النجوم الكبار»، حبيب جعفر، وحسين سعيد، وفلاح حسن وعلي كاظم، بعد أن نجح إبراهيم بايش في الفوز باللقب في «خليجي 25»، التي أُسدل عليها الستار في مدينة البصرة، ليصبح «بايش» الخامس في تاريخ الكرة العراقية الذي يحمل لقب الأفضل في كأس الخليج على مدار تاريخها الطويل.

ولعل الموهوب العراقي الصغير «22 عاماً»، يعيد إلى مهاجمي «بلاد الرافدين» رونقهم الغائب منذ سنوات طويلة، وكانت البصرة فرصة رائعة لأن تعود الكرة العراقية بقوة للبطولات الخليجية، سواء من ناحية التتويج باللقب الغائب منذ 35 عاماً، أو الفوز بالألقاب الفردية منها أفضل اللاعبين.

يعتبر إبراهيم بايش مشروع لاعب مهم لمستقبل الكرة العراقية، ويلعب للقوة الجوية، وجاء ظهوره الأول في «خليجي 25» متميزاً أمام عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وفي المباراة الثانية أمام «الأخضر» السعودي ظهر بايش خطيراً تحت المطر يومها، ونال لقب الأفضل في اللقاء.

ولد بايش في بغداد في الأول من مايو 2000، وانضم في سن الـ 16 إلى زاخو، الذي لعب له موسماً وحيداً، سجل خلاله هدفين، وفي موسم 2017، انتقل إلى نفط الوسط، وفي 2018، انضم إلى القوة الجوية .

تدرج بايش في مختلف المنتخبات العراقية، حيث لعب لمنتخب تحت 16 عاماً موسم 2015-‏‏ 2016، وفي الموسم التالي، التحق بمنتخب تحت 19 عاماً، وفي الوقت نفسه، لعب لمنتخب تحت 23 عاماً، وكذلك الأول، وخاض 33 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 3 أهداف في «خليجي 25»، وظهر بمستوى لافت خلال بطولة غرب آسيا 2019، وكأس العرب، والتصفيات الأخيرة لكأس العالم، وتبني الجماهير العراقية آمالاً كبيرة على «الفتى الصغير»، لكي تستعيد الكرة العراقية رونقها على مستوى «القارة الصفراء».

وسبق لأكثر من نجم عراقي أن أعتلى منصة الأفضل في كأس الخليج، بداية من علي كاظم في «خليجي 4»، التي أقيمت 1976 في قطر، وفي «خليجي 5» عام 1979 نال فلاح حسن لقب الأفضل، وفي «خليجي 7»، 1984 فاز حسين سعيد باللقب، ثم جاء حبيب جعفر ليفوز باللقب في «خليجي 9» عام 1988 بالسعودية، وبعدها غاب لقب أفضل لاعب عن أي لاعب عراقي لمدة 35 عاماً، ليأتي بايش ويُعيد رونق اللاعب العراقي من جديد.



قائمة الأفضل



خليجي 1 «البحرين 1970»: القطري خالد بلان

خليجي 2 «السعودية 1972»: الكويتي فاروق إبراهيم

خليجي 3 «الكويت 1974»: القطري محمد غانم

خليجي 4 «قطر 1976»: العراقي علي كاظم

خليجي 5 «العراق 1979»: العراقي فلاح حسن

خليجي 6 «الإمارات 1982»: السعودي ماجد عبد الله

خليجي 7 «عُمان 1984»: العراقي حسين سعيد

خليجي 8 «البحرين 1986»: الكويتي مؤيد الحداد

خليجي 9 «السعودية 1988»: العراقي حبيب جعفر

خليجي 10 «الكويت 1990»: الإماراتي ناصر خميس

خليجي 11 «قطر 1992»: القطري مبارك مصطفى

خليجي 12 «الإمارات 1994»: الإماراتي محمد علي

خليجي 13 «عُمان 1996»: الكويتي عبد الله وبران

خليجي 14 «البحرين 1998»: الكويتي بدر حجي

خليجي 15 «السعودية 2002»: القطري جفال راشد

خليجي 16 «الكويت 2003»: البحريني محمد سالمين

خليجي 17 «قطر 2004»: البحريني طلال يوسف

خليجي 18 «الإمارات 2007»: الإماراتي إسماعيل مطر

خليجي 19 «عُمان 2009»: السعودي ماجد المرشدي

خليجي 20 «اليمن 2010»: الكويتي فهد العنزي

خليجي 21 «البحرين 2013»: الإماراتي عمر عبد الرحمن

خليجي 22 «السعودية 2014»: السعودي نواف العابد

خليجي 23 «الكويت 2017»: العُماني أحمد كانو

خليجي 24 «قطر 2019»: السعودي عبد الله عطيف

خليجي 25 «العراق 2023»: العراقي إبراهيم بايش