كاساس: العراق دخل النهائي مثل «الأسود»

البصرة (أ ف ب)

تُوج العراق المضيف بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2 بعد التمديد في نهائي «خليجي 25» على استاد البصرة الدولي.

قال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق: حقيقة المباراة لم تكن جيدة من جانب العراق، ولم نلعب بأريحية، لكن الفريق كان يملك إيماناً وقلبا قوياً ودخل المباراة مثل «الأسود» وجعل الشعب سعيداً، لذلك أنا أدافع عن اللاعبين.

وأضاف: كرة القدم رياضة تحمل العديد من الأخطاء والعصبية، وأهمية المباراة كانت أحد الأسباب في الأخطاء الفردية، مشيراً إلى أنه «عندما وقعت للمنتخب، قلة من الأشخاص كانوا مؤمنين بهؤلاء اللاعبين وأنا جئت لمساعدتهم، بالتأكيد لم أفعل هذا وحدي بل نحن منظومة متكاملة».

ويرى المدرب الكرواتي لعُمان برانكو إيفانكوفيتش، أن الخبرة لعبت دورها، مضيفاً: استمتعنا باللعب أمام الجماهير، وحاول اللاعبون التركيز في مواجهة أصحاب الأرض والجمهور، وهنا للخبرة دورها.

وأضاف: أهنئ العراق على اللقب، المباراة كانت دراماتيكية، وفي أجواء خيالية من الجمهور، أعتقد أن جميع الجماهير استمتعت باللقاء سواء داخل الملعب أو أمام الشاشات، المنتخبان قدما لقاءً رائعاً ويستحقان الإشادة، الحظ خدم العراق وحقق الفوز وهذه كرة القدم.