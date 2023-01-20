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السوداني: جماهير العراق «تجربة مشرّفة» في «خليجي 25»

السوداني: جماهير العراق «تجربة مشرّفة» في «خليجي 25»
20 يناير 2023 10:23

بغداد (د ب أ) 

أشاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بدور الجماهير العراقية والفرق الخليجية المشاركة في «خليجي 25»، التي اختتمت في البصرة، مثمناً روح التعاون والبذل ومواصلة العطاء، من أجل إنجاح البطولة غير المسبوقة من حيث حجم الحضور الجماهيري للمباريات. 

وقال السوداني في بيان صحفي بعد فوز منتخب العراق بالبطولة: أتوجّه بوافر الشُكر وعظيم الامتنان للفرق المشاركة في «خليجي 25» لكُرة القدم، التي استضافتها محافظة البصرة بترحابِ أهلها المتميز ولكل ضيفٍ نزل بالعراق من دول الخليج، وكلّ فريق رياضي شرّفنا بالمشاركة، وكلّ طاقم إعلامي أو فني أو تنظيمي حلّ ببلادنا.
وخاطب السوداني الوفود الخليجية مطالباً إياهم بتكرار زيارتهم للعراق، قائلاً: كرّروها فلن تجدوا سوى الأبواب المشرعة والقلوب المحِبّة. 

وأشاد السوداني بالشعب العراقي قائلاً: كلّ عراقيٍ ساهم في تمثيل بلده بأجمل صورة، ومثّل العراق بالالتزام والتعاون، وهو بذلك يكون قد عكس روح الترحاب ونكران الذات، وقد غدا اليوم قائداً في هذا المجتمع بخُطى واثقة إلى المستقبل. وقال: ساهمت الجماهير العراقية بتأكيد مكانة العراق، ورفعت اسمه مشعلاً بين الأشقاء والأصدقاء، وكتبت تجربةً مشرّفة هي بعضٌ من استحقاق أبناء الرافدين وخصالهم. 

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وثمن رئيس الحكومة العراقية أداء القوات الأمنية خلال البطولة، مشيراً إلى أنها كرّست النفس والجهد والأداء، ليس مع انطلاق البطولة فحسب، إنما قبل ذلك بأسابيع وشهور، ووضعت كل المُمكنات في سبيل إنجاحها. 

وقال: نودّع بطولة «خليجي 25»، لكن لا أحد سيودّع البصرة، ولا أحد سيغادرها إلّا وسيعود ثانية إليها. 

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع بفوزه ببطولة «خليجي 25» في المباراة النهائية على نظيره العُماني 3-2 في النهائي.

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