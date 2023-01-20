«الريال» يفك عقدة ملعب «الغواصات»



مدريد (أ ف ب)

عاد ريال مدريد من بعيد، وحجز بطاقته إلى ربع نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه فياريال 3-2، وذلك بعدما كان متخلفاً بهدفين.

وبدا ريال في طريقه لتكرار ما حدث معه في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، حين خسر 1-2 في معقل فياريال «لا سيراميكا»، قبل السفر إلى الرياض لخوض الكأس السوبر التي بلغ مباراتها النهائية، وخسرها أمام غريمه برشلونة 1-3، وذلك بإنهائه الشوط الأول متخلفاً بهدفين.

واهتزت شباك النادي الملكي منذ الدقيقة الرابعة بهدف الفرنسي إتيان كابو، بعد تمريرة من جيرار مورينو الذي عاد ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله النيجيري صامويل تشوكويزي «42».

لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لم يستسلم، وعاد إلى أجواء اللقاء، بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي قلص الفارق في الدقيقة 57، بتمريرة من داني سيبايوس، ثم اكتملت العودة في الدقيقة 69، حين أدرك البرازيلي الآخر إيدر ميليتاو التعادل، إثر ركلة ركنية، قبل أن يخطف سيبايوس الفوز وبطاقة التأهل في الدقيقة 86، إثر تمريرة من ماركو أسينسيو.

وبذلك، وضع ريال حداً لعقدته في ملعب فياريال محققاً فوزه الأول عليه في جميع المسابقات منذ 2017، حين تغلب على «الغواصة الصفراء» 3-2 في الدوري.

وخلافاً لريال، لم يجد غريمه برشلونة صعوبة في حجز بطاقته، إذ استعرض هجومياً أمام مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة وعاد منتصراً بخماسية نظيفة.

وأكد النادي الكاتالوني أنه وصل الى قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما أضاف الفوز إلى الانتصارين اللذين حققهما الأسبوع الماضي في الكأس السوبر المحلية التي أحرز لقبها على حساب غريمه ريال مدريد 3-1، وقبلهما على أتلتيكو مدريد في الدوري 1-صفر على أرض الأخير.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز بعودته من سبتة، إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل خاص إذ سجل ثنائية «50 و90»، فيما تناوب البرازيلي رافينيا «41» وأنسو فاتي «70»، والإيفواري فرانك كيسيه «77» على الأهداف الأخرى.

ولحق ريال وبرشلونة بكل من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال سوسيداد وإشبيلية وفالنسيا.