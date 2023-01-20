السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تأهل اليوفي ولاتسيو وأتالانتا لدور الثمانية بكأس إيطاليا

تأهل اليوفي ولاتسيو وأتالانتا لدور الثمانية بكأس إيطاليا
20 يناير 2023 09:15

روما (د ب أ)
أفلت يوفنتوس من كمين ضيفه مونزا، وصعد لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / 1، في دور الـ16 للمسابقة. 

وبادر يوفنتوس بالتسجيل مبكراً عن طريق مويس كين في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ماتيا فالوتي لمصلحة مونزا في الدقيقة 24، غير أن فيدريكو كييزا، أضاف الهدف الثاني لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة 78، ليقوده لمواصلة مسيرته في البطولة. 

وصعد أتالانتا لدور الثمانية أيضاً في البطولة، عقب فوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه سبيزيا. واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم أتالانتا بهدفين مبكرين حملا توقيع أديمولا لوكمان في الدقيقتين 10 و12 على الترتيب. 

أخبار ذات صلة
يوفنتوس يلجأ إلى «التحكيم» ضد العقوبة
محكمة إيطالية تعاقب اليوفي بخصم 15 نقطة من رصيده

وقلص سبيزيا الفارق عقب تسجيل ألبين إيكدال الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 14، غير أن هانز هاتيبور أضاف الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 27.
وأعاد سبيزيا فارق الهدف من جديد، بعدما أحرز لاعبه دانييلي فيدري الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن راسموس هويلوند عزز تقدم أتالانتا بالهدف الرابع في الدقيقة 72، ثم أضاف إيثان أمباديو، لاعب سبيزيا، الهدف الخامس للفريق المضيف، في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 

وتأهل لاتسيو للدور ذاته أيضاً في البطولة، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه بولونيا. وتقمص فيليبي أندرسون دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف فريق العاصمة الإيطالية الوحيد في الدقيقة .33 وبات هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه لاتسيو على بولونيا في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 على الملعب الأولمبي في روما، خلال لقاء الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي في أغسطس الماضي.

كأس إيطاليا
يوفنتوس
لاتسيو
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©