تأهل اليوفي ولاتسيو وأتالانتا لدور الثمانية بكأس إيطاليا

روما (د ب أ)

أفلت يوفنتوس من كمين ضيفه مونزا، وصعد لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / 1، في دور الـ16 للمسابقة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل مبكراً عن طريق مويس كين في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ماتيا فالوتي لمصلحة مونزا في الدقيقة 24، غير أن فيدريكو كييزا، أضاف الهدف الثاني لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة 78، ليقوده لمواصلة مسيرته في البطولة.

وصعد أتالانتا لدور الثمانية أيضاً في البطولة، عقب فوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه سبيزيا. واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم أتالانتا بهدفين مبكرين حملا توقيع أديمولا لوكمان في الدقيقتين 10 و12 على الترتيب.

وقلص سبيزيا الفارق عقب تسجيل ألبين إيكدال الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 14، غير أن هانز هاتيبور أضاف الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 27.

وأعاد سبيزيا فارق الهدف من جديد، بعدما أحرز لاعبه دانييلي فيدري الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن راسموس هويلوند عزز تقدم أتالانتا بالهدف الرابع في الدقيقة 72، ثم أضاف إيثان أمباديو، لاعب سبيزيا، الهدف الخامس للفريق المضيف، في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل لاتسيو للدور ذاته أيضاً في البطولة، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه بولونيا. وتقمص فيليبي أندرسون دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف فريق العاصمة الإيطالية الوحيد في الدقيقة .33 وبات هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه لاتسيو على بولونيا في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 على الملعب الأولمبي في روما، خلال لقاء الفريقين ببطولة الدوري الإيطالي في أغسطس الماضي.