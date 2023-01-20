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الرياضي

النسخة الثامنة لطواف الشارقة الدولي تنطلق 27 يناير

النسخة الثامنة لطواف الشارقة الدولي تنطلق 27 يناير
20 يناير 2023 08:51

الشارقة (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في 27 يناير الجاري النسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

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ويشارك في الحدث 156 دراجاً يمثلون 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة، لمسافة حوالى 440 كلم موزعة على خمسة مراحل، فيما يقام على هامش الافتتاح الرسمي والمرحلة الأولى، سباقان إضافيان محليان الأول للشباب والثاني للمعاقين .
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المنظمة للطواف اليوم بفندق هوليداي إنترناشيونال الشارقة، بحضور كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأعضاء مجلس الإدارة، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، وعدد من ممثلي الشركاء والجهات الداعمة والراعية و مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمجلس.
وأشاد عبدالملك جاني برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة للحدث منذ انطلاقته في 2012، مشيراً إلى أن الرعاية وفرت له كل ضمانات النجاح.
من جانبه استعرض ياسر الدوخي تفاصيل النسخة الثامنة، موضحاً أن الطواف سيشهد مشاركة 156 لاعباً يمثلون 26 فريقاً ومنتخبا من 19 دولة هي: الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والعراق، وسوريا، والجزائر، والبحرين، والمغرب، وأذربيجان، واليونان، وفرنسا، وماليزيا، وأوزبكستان، وإندونيسيا، واليابان، والفلبين، وكازاخستان ورواندا .
ونوه الدوخي إلى مسارات الطواف لافتاً إلى أن المرحلة الأولى "الممزر" ستنطلق الساعة 2:00 ظهر يوم الجمعة 27 يناير لمسافة 8,9 كلم من أمام مصرف الشارقة الإسلامي وتنتهي عنده أيضاً، والمرحلة الثانية "المدينة الجامعية" يوم السبت 28 يناير الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 130،7 كلم، وتبدأ من أمام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنتهي في منتجع واحة البداير، والمرحلة الثالثة "جزيرة العلم" والتي ستنطلق يوم الأحد 29 يناير الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 117،8كلم، وتبدأ من جزيرة العلم-دبا الحصن وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو.
أما المرحلة الرابعة "واجهة كلباء المائية" فستنطلق يوم الاثنين 30 يناير الساعة 10:00 صباحاً لمسافة 110،2 كلم، من أمام الواجهة المائية في مدينة كلباء، وتنتهي في استراحة السحب بمدينة خوركان، فيما ستنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة "سفاري الشارقة" يوم الثلاثاء 31 يناير الساعة 9:00 صباحاً لمسافة 72،3 كلم، وتبدأ من سفاري الشارقة، وتنتهي عند مسجد النورعلى كورنيش بحيرة خالد بالشارقة .

مجلس الشارقة الرياضي
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