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محمد بن راشد: كلنا اليوم عراقيون في الفرحة

محمد بن راشد: كلنا اليوم عراقيون في الفرحة
21 يناير 2023 00:37

دبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج منتخب العراق بطلاً لكأس الخليج، في نسختها «25»، بتغلبه على عُمان 3-2 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي.

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وكتب سموه في «تغريدة» على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار وفرحت معه الشعوب والقلوب.. كلنا اليوم عراقيون في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيون في الانتصار.. مبروك كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا.. وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة».
وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بإنجاز «أسود الرافدين»، وكتب في «تغريدة» على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص تهانينا للعراق الحبيبة لتتويج منتخبها بطلاً لخليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العُماني، شهدنا مباراة نهائية جميلة وممتعة وأداءً مثالياً، نشكر كل من أسهم في نجاح الحدث الخليجي الرياضي المهم، والذي جمعنا في البصرة مدينة الحضارة والتاريخ العربي العريق».

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