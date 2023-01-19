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العراقي بايش أفضل لاعب في «خليجي 25»

العراقي بايش أفضل لاعب في «خليجي 25»
19 يناير 2023 23:53

البصرة ( د ب أ)
توج إبراهيم بايش لاعب المنتخب العراقي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 25، التي اختتمت في البصرة بالعراق. 

وقاد بايش منتخب بلاده للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بعدما سجل الهدف الأول في المباراة النهائية التي شهدت فوز العراق على عمان 3/ 2. 

وكان هدف بايش هو الثاني له في البطولة، بعدما سبق له أن سجل في شباك السعودية في دور المجموعات، وهي المباراة التي فاز بها منتخب العراق 2 / صفر. 

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وحصل زميله في الفريق المهاجم أيمن حسين على لقب هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف. وسجل حسين هدفين في شباك اليمن في دور المجموعات "فازت العراق 5 / صفر"، وسجل هدفاً في شباك قطر في الدور قبل النهائي "فازت العراق 2/ 1". 

من جهة أخرى، حصل إبراهيم المخيني حارس المنتخب العماني على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث قدم أداءً رائعاً في البطولة وكان واحداً من أسباب وصول فريقه للمباراة النهائية.

خليجي 25
العراق
عمان
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