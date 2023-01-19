أبوظبي بطل المحترفين وشرطة دبي يتصدر الهواة في «دراجات السلم»

دبي (الاتحاد)



تزينت منطقة السلم وكثبانها الرملية وبحيراتها بأجمل صور التنافس، الذي قدمه أبطال الإمارات للدراجات الهوائية ضمن السباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين، وهو السباق الرابع ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وتوج عبد الله علي الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بطلاً للسباق لفئة المحترفين، وجاء بالمركز الثاني محمد أحمد المطيوعي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية أيضاً، وحل جابر المنصوري من فريق "ماي ووش" في المركز الثالث، وحصد ياسر البلوشي من شرطة دبي المركز الأول فئة الهواة، يليه زميله سعيد حسن من شرطة دبي في المركز الثاني، وحل ثالثاً راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا .

وشارك في المنافسات القوية للسباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين، نحو 100 متسابق بشكل فردي، وفرق: شرطة دبي، ربدان، ووش، فريق أبوظبي للدراجات الهوائية، تورك، الوثبة، الشعفار جميرا، جو سايكلنج دبي، ياسي ودي إكس دبي.

وامتد السباق لمسافة 68.7 كيلومتر، وسط محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم، والتي تقع ضمن منطقة سيح السلم، التي تتميز بمعالمها الطبيعية الخلابة والثروة الحيوانية النادرة ،التي تجعلها من أهم المناطق من أرياف وبراري دبي، وإحدى أهم الوجهات في دبي ضمن "أجمل شتاء في العالم ".

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على رؤية سموه وتوجيهاته لتنظيم هذه البطولة وتوفير كل سبل الدعم لها، وفي مقدمتها متابعة وحضور سموه شخصياً للسباقات، وتخصيص موازنة تبلغ 5 ملايين لأبطال السباقات السبع خلال الموسم.

وقال الفلاسي: تحرص اللجنة المنظمة في كل موسم على اختيار مسارات تزيد من قوة المنافسة، وتستنفر مهارات وقدرات المشاركين في مختلف الفئات، وقد تم اختيار مسار هذا السباق ليكون حافلاً بالتحديات الطبيعية، من خلال تواجد المياه والكثبان الرملية والطبيعة المختلفة للمسارات التي تجمع بين مناطق صلبة وأخرى موحلة وثالثة رملية وصخرية، وهي جوانب تزيد من روعة التحدي وتصقل مهارات الدراجين وتكسبهم مهارات إضافية للتعامل مع مختلف أنواع الدراجات والمسارات.

وأضاف: "أسهم هذا المسار بظهور السباق بأروع صورة جمعت بين جمالية المحمية الطبيعية، وتزامن مرور الدراجين مع مرور قطعان الحيوانات النادرة التي تعيش فيها، إلى جانب إظهار الدراجين قدرات كبيرة فنية وبدنية تؤكد التطور الذي بلغه دراجونا ولعبت بطولة السلم دوراً كبيراً في تحقيقه".

ومن المقرر أن يتواصل الموسم السابع الذي يضم 7 سباقات لمختلف الفئات بمشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الفئات، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الثاني يوم 4 فبراير المقبل لمسافة 137 كلم، وسباق النخبة السيدات يوم 5 من الشهر نفسه لمسافة 157 كلم، والسباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين يوم 11 من الشهر نفسه لمسافة 68.7 كلم.