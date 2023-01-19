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اتحاد الكرة يجدد الثقة في رودولفو

اتحاد الكرة يجدد الثقة في رودولفو
19 يناير 2023 20:53

 
معتز الشامي (دبي)

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جدد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الثقة في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا إلى نهاية عقده الذي يستمر إلى يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع، أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وجميع الأعضاء.
ووصف المجلس في اجتماعه مشاركة «الأبيض» في «خليجي 25» بالعراق، بأنها لم تكن على مستوى الطموح الذي كانت تأمله الجماهير واتحاد الكرة، وأرجع المجلس ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها وجود عناصر شابة وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال الدوري، وبالتالي غيابهم عن البطولة.
وحضر رودولفو جانباً من الاجتماع، ورد على استفسارات مجلس الإدارة، وأسئلة بعض الأعضاء عن السر في ظهور المنتخب بمستوى متواضع على عكس التوقعات.
وأكد المجلس مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة، خلال الاستحقاقات المقبلة، وأن كل «كبوة» تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع إلى تحسين الخطط وآليات التنفيذ، لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية.
وأعرب مجلس الإدارة، خلال البيان الصادر عقب الاجتماع، عن تفهمه لحزن جمهور الكرة الإماراتية، على النتائج التي خرج بها المنتخب من البطولة، داعياً الجميع إلى مواصلة التعاون والتكاتف، من أجل تطوير الكرة الإماراتية، من خلال النقد الموضوعي، أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية.
وتقدم اتحاد كرة القدم بالتهنئة إلى الاتحادين الخليجي والعراقي، على النجاح المبهر والمتميز للبطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً، وتغطية إعلامية غير مسبوقة، فيما تمت الإشادة كذلك بطاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار عدداً من مباريات البطولة، والعناصر الإماراتية التي عملت في مختلف اللجان التابعة للاتحاد الخليجي، وأسهمت في النجاح التنظيمي الباهر لجميع المباريات، كما تم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على المستجدات الخاصة باستضافة الدولة لكأس العالم للكرة الشاطئية 2023.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
كأس الخليج
البصرة
اتحاد الكرة
رودولفو أروابارينا
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