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الرياضي

7 لاعبين على أعتاب الرحيل من برشلونة

7 لاعبين على أعتاب الرحيل من برشلونة
19 يناير 2023 20:50

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


هناك أكثر من لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، وتحديداً في يونيو المقبل، ويمكنهم أن يتفاوضوا مع أي نادٍ آخر لتجربة حظوظهم في مكان جديد.
ويأتي في المقدمة النجمان الكبيران الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسعى ناديه الحالي باريس سان جيرمان جاهداً من أجل التجديد له، والفرنسي كريم بنزيمة، قائد ريال مدريد الإسباني، والذي في طريقه إلى تجديد عقده لموسم آخر مع «الملكي».
وجاء في تقرير لموقع جول العالمي، أن برشلونة الإسباني هو أكثر الأندية تأثراً في هذا الاتجاه، إذ إن هناك 7 لاعبين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، وبحاجة إلى تحديد موقفهم من الاستمرار أوالرحيل.
وأول هؤلاء اللاعبين سيرجيو بوسكيتس، قائد الفريق ونجم وسطه، وفي الغالب لن يتم التجديد له، لأنه توصل إلى اتفاق مبدئي فيما يبدو، مع إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأميركي. 

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وثاني هؤلاء اللاعبين المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي في طريقه للرحيل هذا الشتاء إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين أمضاهما مع «البارسا»، بل إنه أجرى بالفعل الفحص الطبي، لتفعيل هذا الانتقال خلال الساعات القادمة. 

والثالث هيكتور بليرين الذي عاد إلى برشلونة بموجب عقد مدته عام في الصيف الماضي، ولم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، وسيكون حراً في الرحيل مجاناً في الصيف المقبل. والرابع ماركوس ألونسو الذي وصل أيضاً «مجاناً» قادماً من تشيلسي الإنجليزي ووقع عقداً لمدة عام، وأصبح من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، غير أن فرص اللاعب تحديداً كبيرة للاستمرار في «الكامب نو».
والخامس هو سيرجيو روبرتو الذي مدد عقده في نهاية الموسم الماضي عاماً واحداً ينتهي في 30 يونيو 2023، وليس من المؤكد تجديد عقده مع برشلونة، إذ إن النادي يفكر في استقدام ظهير أيمن «سوبر» في نهاية الموسم الحالي.
وأخيراً هناك حارسا المرمى الاحتياطيان إيناكي بينا وأرنو تيناس اللذان ينتهي عقد كل منهما في يونيو المقبل، ولم يصدر عن إدارة النادي «الكتالوني» ما يفيد التجديد لأي منهما.

ليونيل ميسي
باريس سان جيرمان
كريم بنزيمة
ريال مدريد
سيرجيو بوسكتس
برشلونة
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