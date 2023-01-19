دونالد يتصدر بطولة «أبوظبي للجولف»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات اليوم الأول من «النسخة الـ 18» لبطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف التي تقام على ملعب ياس لينكس في أبوظبي، وحقق الإنجليزي لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، 8 ضربات تحت المعدل ليتصدر الترتيب في ختام الجولة الافتتاحية من البطولة الأولى، ضمن بطولات سلسلة رولكس لهذا الموسم.

ورغم أن اللاعب الإنجليزي أخفق في تسديدة واحدة، إلا أن ضرباته الأربع تحت المعدل في النصف الثاني من الحفر، أسهمت في تحقيق نتيجة 64، بواقع ثماني ضربات تحت المعدل.

ويتفوق لوك دونالد (45 عاماً)، بضربة واحدة على الإيطالي جيدو ميجليوزي، الذي فاز بلقب هيرو كاب مع الفريق الأوروبي في الأسبوع الماضي، والأسترالي جيسون سكريفينر، حيث حقق كلاهما 65 ضربة، بواقع سبع ضربات تحت المعدل.

واستفاد اللاعبون خلال الفترة الصباحية من العوامل المناسبة لتسجيل نتائج جيدة، حيث حقق الأيرلندي شيموس باور الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، المركز الرابع بواقع ست ضربات تحت المعدل، متفوقاً بضربة واحدة على سبع لاعبين آخرين في الترتيب.

وحقق الأخوان الإيطاليان إدواردو وفرانشيسكو موليناري خمس ضربات تحت المعدل، حيث قدما أفضل أداء خلال فترة بعد الظهر، ليبتعدان عن الصدارة بواقع ثلاث ضربات فقط بعد 18 حفرة.

وحل الظلام على ملعب ياس لينكس، قبل اكتمال الجولة الأولى، لذا يعود اللاعبون الذين لم يتمكنوا من إنهاء جميع الحفر لاستكمال جولاتهم «الجمعة»، بينما تنطلق الجولة الثانية في موعدها المحدد.

ومن جانبه، قال دونالد: «مجرد اللعب هنا خلال اليومين الماضيين، شعرت بأننا سنتمكن من إحراز الكثير من الضربات الناجحة في حال لم تهب الرياح بقوة، إذ يتميز الملعب بمساحاته، وعلى اللاعبين فقط اختيار المسارات الجيدة لهم، وسددت بشكل جيد للغاية، بخلاف ضربة واحدة تحت المعدل عند الحفرة الثالثة، وصنعت الكثير من الضربات الجيدة، بالإضافة إلى بعض الضربات الطويلة، وذلك بفضل متابعة المنافسة المتميزة خلال بطولة هيرو كاب الأسبوع الماضي».

وأضاف: «بالنسبة لأدائي، دخلت هذا العام بتوقعات أعلى مما كانت لدي منذ فترة، شعرت بأنني قدمت أداءً جيداً خلال منافسة طويلة مع جيمي جوخ والمنافسة القصيرة مع بات جوس، من الجيد أنني تمكنت من أداء 64 ضربة، خصوصاً بعد تدريبات ومحاولات كثيرة خلال الأيام الماضية».