البايرن يعوض نوير بالتعاقد مع سومر

ميونيخ (أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الدولي السويسري المخضرم يان سومر "34 عاماً" حتى صيف 2025، لتعويض غياب قائده الدولي العملاق مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق.

ووقع سومر على عقد انضمامه إلى النادي البافاري لمدة موسمين ونصف بعد ثماني سنوات ونصف بألوان بروسيا مونشنجلادباخ، وسيكون الحارس الأساسي على الأقل حتى نهاية الموسم، بما في ذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ بايرن ميونيخ دورها ثمن النهائي، حيث سيلاقي باريس سان جرمان الفرنسي في 14 فبراير ذهاباً والثامن من مارس إياباً.

وقال سومر في بيان صدر ظهر الخميس بعد اجتيازه الفحوص الطبية في ميونيخ: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من نادي بايرن الآن".

وذكرت الصحافة الألمانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثمانية ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت تزيد عن مليون يورو.

والتحق سومر بتدريبات النادي البافاري بعد ظهر الخميس استعداداً لمواجهة مضيفه لايبزج الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، وذلك حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله الذي دفع مونشنجلادباخ إلى الاستعانة بمواطنه يوناس أوملين، ابن الـ29 عاماً المنضم الخميس إلى الفريق الأخضر والأبيض بعقد حتى 30 يونيو 2027 من مونبلييه الفرنسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ9.5 مليون يورو.

وكان مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان أكد الأربعاء أن "15 دقيقة" فقط يحتاجها حارس مرمى متمرس للتعود على ناديه الجديد.

وتعرض نوير إلى كسر في ساقه اليمنى عقب العودة من كأس العالم الكارثية لمنتخب بلاده في قطر، وذلك في حادث تزلج في جبال الألب، ما أدى إلى انتهاء موسمه.

والعقد الذي يربط سومر بالنادي البافاري، أطول بعام من العقد الحالي لنوير، والذي ينتهي في صيف 2024 بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا.