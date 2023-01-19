الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البايرن يعوض نوير بالتعاقد مع سومر

البايرن يعوض نوير بالتعاقد مع سومر
19 يناير 2023 20:31

ميونيخ (أ ف ب)
أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الدولي السويسري المخضرم يان سومر "34 عاماً" حتى صيف 2025، لتعويض غياب قائده الدولي العملاق مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق.
ووقع سومر على عقد انضمامه إلى النادي البافاري لمدة موسمين ونصف بعد ثماني سنوات ونصف بألوان بروسيا مونشنجلادباخ، وسيكون الحارس الأساسي على الأقل حتى نهاية الموسم، بما في ذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ بايرن ميونيخ دورها ثمن النهائي، حيث سيلاقي باريس سان جرمان الفرنسي في 14 فبراير ذهاباً والثامن من مارس إياباً.
وقال سومر في بيان صدر ظهر الخميس بعد اجتيازه الفحوص الطبية في ميونيخ: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من نادي بايرن الآن".
وذكرت الصحافة الألمانية أن قيمة الصفقة تصل إلى ثمانية ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت تزيد عن مليون يورو.
والتحق سومر بتدريبات النادي البافاري بعد ظهر الخميس استعداداً لمواجهة مضيفه لايبزج الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، وذلك حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله الذي دفع مونشنجلادباخ إلى الاستعانة بمواطنه يوناس أوملين، ابن الـ29 عاماً المنضم الخميس إلى الفريق الأخضر والأبيض بعقد حتى 30 يونيو 2027 من مونبلييه الفرنسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ9.5 مليون يورو.
وكان مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان أكد الأربعاء أن "15 دقيقة" فقط يحتاجها حارس مرمى متمرس للتعود على ناديه الجديد.
وتعرض نوير إلى كسر في ساقه اليمنى عقب العودة من كأس العالم الكارثية لمنتخب بلاده في قطر، وذلك في حادث تزلج في جبال الألب، ما أدى إلى انتهاء موسمه.
والعقد الذي يربط سومر بالنادي البافاري، أطول بعام من العقد الحالي لنوير، والذي ينتهي في صيف 2024 بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا.

أخبار ذات صلة
«كأسان» و«ضربتان» خلال 30 يوماً.. لاوتارو مارتينيز الأرجنتيني «المحظوظ»
«فيفا» يعدد مكاسب المونديال القطري
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ماريا برانياس موريرا
دنيا
تعرف على أكبر شخص سنا في العالم
اليوم 08:17
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
عربي ودولي
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©