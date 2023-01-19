ديوكوفيتش يتقدم وسط سقوط الكبار في «أستراليا المفتوحة»

ملبورن (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف خامسًا عالميًا تقدمه بثبات، عندما بلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي إنزو كواكو 6-1 و6-7 (5-7) و6-2 و6-صفر الخميس في ملبورن، فيما ودّع لاعبان بارزان المنافسات هما النروجي كاسبر رود والأميركي تايلور فريتس.

عانى النجم الصربي من تذبذب في المستوى في منتصف المباراة، قبل أن يتفوق على منافسه المصنف 191 على ملعب رود لايفر أرينا ليحقق فوزه الـ23 على التوالي في ملبورن.

وفي مباراة مليئة بالأحداث، جمعت ديوكوفيتش لحظة متوترة مع حكم المباراة، عندما طالبه بطرد أحد المشجعين الذي كان مخمورًا.

"إنه مخمور منذ النقطة الأولى، مما يستفزني"، هذا ما قاله ديوكوفيتش غاضباً في المجموعة الرابعة.

وتابع متوجهاً إلى الحكم "ماذا ستفعل حيال ذلك. لماذا لا تخرجه من الملعب؟".

وشوهد لاحقاً أربعة مشجعين، وفي يدهم مشروبات كحولية، يتم إخراجهم من الملعب.

بفوزه هذا، ضرب ديوكوفيتش موعداً مع البلغاري جريجور ديميتروف في الدور المقبل، حيث فاز الأخير على الصربي الآخر لاسلو جيري 6-3 و6-2 و6-0.

وبعد خروج ثلاثة من المصنفين العشرة الأوائل - الإسباني رافايل نادال، رود وفريتز، وغياب المصنّف أول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة، فإنّ طريق ديوكوفيتش نحو لقب آخر سيكون الـ 22 في مسيرته ببطولات "جراند سلام"، يبدو مفروشًا بالورود.

هذا بالتأكيد إن لم تطرأ أي مفاجآت، ولا سيما من الناحية البدنية، حيث طلب ديوكوفيتش وقتاً مستقطعاً طبياً في المجموعة الثانية، في ظل تأثر حركته قبل أن يعود ويخسرها، لكنه استعاد توازنه ليفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة.

في المقابل، ودّع النرويجي رود المصنّف ثانيا المنافسات من الدور الثاني، بخسارته أمام الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و5-7 و7-6 (7-4) و2-6.

ولحق رود الذي طلب وقتاً مستقطعاً طبياً بعد المجموعة الثانية، بنادال الأول وحامل اللقب والذي خرج من الدور ذاته الأربعاء بخسارته أمام الأميركي الآخر ماكنزي ماكدونالد.

وتلقى رود علاجا مع نهاية المجموعة الثانية بسبب مشكلة في عضلات البطن، ولم يتحسن أداؤه بعد استئناف المباراة حيث خسر إرساله مرتين.

وأنقذ النروجي ثلاث كرات لتفادي خسارة المجموعة الثالثة وبالتالي المباراة حيث كان متخلفاً 3-5، مما اشعل غضب منافسه الأميركي الذي رمى بمضربه بقوة، قبل أن يحسمها النرويجي بشوط فاصل وبالتالي فرض مجموعة رابعة.

وانتفض بروكسبي الذي يشارك في البطولة للمرة الاولى، في المجموعة الرابعة وكسر إرسال رود في شوطها الأول ثمّ تقدم 3-صفر قبل أن يحسمها في صالحه 6-2.

ويواجه بروكسبي في الدور المقبل مواطنه تومي بول، الفائز على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش 6-2 و2-6 و6-7 (4-7) و6-3 و6-4.

وودّع أيضا كل من الألماني الكسندر زفيريف الثاني عشر والأميركي الآخر فريتز الثامن، بخسارة الأول أمام الأميركي مايكل موه المصنف 107 عالمياً 7-6 (7-1) و4-6 و3-6 و2-6، والثاني أمام الأسترالي أليكس بوبيرين 7-6 (7-4) و6-7 (2-7) و4-6 و7-6 (8-6) و2-6.

وقال بوبيرين الذي بكى بعد هتاف الجماهير له «هذا حلم ولا أريد أن أستيقظ منه على الإطلاق».

وكان من المقرر أن يلتقي رود مع ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي في حال فرض وصولهما.

وخرجت التونسية أنس جابر الثانية عالمياً من الدور الثاني، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.

وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة، وارتكبت أخطاء عدة، خصوصاً في المجموعتين الأولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.

واحتاجت فوندروسكوفا إلى 24 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى 6-1.

وتحسن مستوى جابر التي كانت أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الجراند سلام، عندما حققت الإنجاز عام 2020 في ملبورن قبل أن تغيب عن نسخة العام الماضي بسبب الإصابة، نسبياً في المجموعة الثانية وحصلت على فرصة لحسمها في صالحها عندما تقدمت 5-3 والإرسال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق إلى 4-5 ثم أدركت التعادل 5-5.

واستعادت جابر توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5، ثم كسرت إرسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.

وعانت جابر في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت إرسالها في الأشواط الأول والثالث والخامس وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر إرسال التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة بكسر إرسال التونسية في الشوط السابع وجسمتها 6-1.

وضربت فوندروسكوفا موعداً في الدور الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا "17 عاماً".

وتابعت بليندا بنتشيتش سعيها كي تصبح ثاني لاعبة سويسرية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة وذلك بعد فوزه على الأميركية كلير ليو 7-6 (7-3) و6-3.

ودخلت ابنة الـ 25 عاماً إلى البطولة بعد فوزها بلقبها السابع في أديلايد، وهو اللقب الذي خولها العودة إلى المراكز العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.

وتُعتبر مارتينا هينجيز اللاعبة السويسرية الوحيدة التي أحرزت اللقب سابقاً، بعد فوزها في أعوام 1997، 98 و99.

ستواجه بنتشيتش في الدور المقبل الإيطالية كاميلا جيورجي.

وأظهرت البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة جدارتها ببلوغها الدور الثالث، إثر تغلبها على الأميركية شيلبي روجرز المصنفة 51 عالميا 6-3 و6-1 في ساعة و27 دقيقة لتضرب موعداً مع البلجيكية إليز ميرتنز الـ26.

وعززت سابالينكا التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، سجلها الخالي من الهزائم في 2023 بست مباريات.

كما تأهلت الفرنسية كارولين جارسيا الرابعة بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينج ميدوز، 7-6 (7-5) و7-5.

وتغلبت الأميركية كاتي فولينتس على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التاسعة عالميًا 6-4 و2-6 و6-2.