مهرجان التحدي للجوجيتسو ينطلق من العين غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يكشف اتحاد الجوجيتسو غداً الستار عن أولى بطولات الجوجيتسو للموسم الجديد، حيث ينطلق مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من «4 – 17 عام»، وتستمر فعالياته حتى مساء يوم الأحد في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

ويكتسب مهرجان التحدي للجوجيتسو أهمية استثنائية ضمن أجندة الاتحاد، وتعتبر جولة العين واحدة من أربع جولات سيجري تنظيمها خلال الموسم الحالي في مناطق مختلفة من الدولة، ما يعكس الأهمية الكبرى التي تتمتع بها شريحة الأطفال والبراعم والناشئين في الارتقاء بجوجيتسو الإمارات، بوصفها حجر الزاوية في ترجمة خطط الاتحاد الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة على صعيد الرياضة عالمياً.

وتماشياً مع الإقبال الكبير على المشاركة في مهرجان التحدي للجوجيتسو، قررت اللجنة المنظمة زيادة عدد الأبسطة الخاصة بالمنافسات.

كما خصصت مجموعة من المكافآت والجوائز المالية للفائزين في المراكز الأولى، حرصاً منها على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «يمثل مهرجان التحدي للجوجيتسو أكثر من مجرد بطولة، فهو كرنفال متكامل تجتمع فيه العائلات والأسر التي يشارك أبناؤها وبناتها في المنافسات، ضمن أجواء رائعة من الحماس والتشويق والترويج لواحدة من أكثر الرياضات انتشاراً».

وأضاف البطران: «ساهمت بطولات التحدي منذ إطلاقها في تحقيق استراتيجية الاتحاد على صعيد توسيع انتشار الرياضة، وزيادة قاعدة الممارسين خصوصا الفئات السنية الأصغر التي تشكل أهم قاعدة لمستقبل الرياضة والمنتخبات الوطنية. وتعكس معدلات التسجيل الحالية في البطولة، الأهمية المتنامية لهذه الرياضة التي أصبحت تحظى بأولوية لدى فئات المجتمع المختلفة».

وتنطلق البطولة التي اليوم بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال، وتختتم يوم الأحد بفئة الناشئين.

وتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة 1 -3 ظهر اليوم، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً. وتنطلق إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة 8 و 10 صباحاً، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة الـ 11 صباحاً.