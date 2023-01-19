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الرياضي

575 جواداً ترسم النسخة الثالثة من «الظفرة لجمال الخيل»

575 جواداً ترسم النسخة الثالثة من «الظفرة لجمال الخيل»
19 يناير 2023 19:45

الظفرة (وام) 

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت على كورنيش المغيرة منافسات بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة» بنسختها الثالثة. 

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575 جواداً في انطلاقة بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

وحفلت المنافسات التأهيلية بعروض مثيرة وقوية وتقاسمت المرابط المختلفة صدارة الأشواط، فيما سجلت المهرة «جيه إم اتش هاجر» لجمعة الشميلي، أعلى معدل خلال المنافسات بلغ 92.80 نقطة.
وتنظم البطولة التي تستمر لمدة 5 أيام، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة قياسية بلغت 575 جواداً من أجود السلالات، والتي تعود لنحو 323 مالكاً، وبجانب جوائز الخيول الفائزة في البطولة، هناك تكريم خاص يتمثل في كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.
واستهلت الفعاليات المهرة «جنين الفراس» لفراس فؤاد مشعل، بتحقيق صدارة أول الأشواط المخصص للمهرات عمر سنة«أ»، وحققت 92.20 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «أف دي هند» لمربط الفلاح، التي سجلت 91.70 نقطة. 

أما صدارة القسم «ج» فقد كانت من نصيب «بي أمبر» لمربط بتران، وحققت 91.80 نقطة، فيما اختتمت منافسات فئة مهرات السنة «رجوة الزبير» لآمنة محمد علي الرشيد، التي أحرزت المركز الأول في القسم «د»، وحصلت على 91.90 نقطة.
وأحرزت «فيجاس أر إم» لريجينالدو جوس مارتينس، المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر سنتين «أ» وحققت 91.60 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «جيه إم اتش هاجر» لجمعة الشميلي، التي حققت 92.80 نقطة. واختتمت فعاليات اليوم الأول المهرة «أيه أن أيه مهاري» لعبد الرحمن بطي العبدولي، التي تصدرت القسم «ج» لفئة المهرات عمر سنتين، وحققت 91.90 نقطة.

 

جمال الخيل العربية
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