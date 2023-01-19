«ماراثون الهجن التراثية» مسك ختام مهرجان ولي عهد دبي

دبي (وام)



اختتمت النسخة الرابعة من ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإقامة السباق الرئيسي في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وهو السباق الذي يتم إقامته سنوياً تنفيذاّ لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويعكس الوجه المشرق لدولة الإمارات أرض التسامح والسعادة والأمن.

وشهد السباق الرئيسي الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر مشاركة 24 متسابقاً من المقيمين في الدولة، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن هذا الموسم أو المواسم السابقة، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهم من 18 جنسية مختلفة من دول بريطانيا وأميركا وروسيا والتشيك واليمن ولوكسمبورج والصين وفرنسا والأردن والبرازيل والفليبين وإستونيا والسعودية ونيجيريا وإيطاليا وألمانيا وإيران وباكستان.

وحققت اليمنية ريم سالم المركز الأول في السباق بزمن قدره 3.10.5 دقيقة، على ظهر البعير "الشبابي" وحصلت على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، وجاءت بالمركز الثاني الصينية أليكسيس بفارق ضئيل وبزمن وقدره 3.11.5 على البعير "الخرم" وحصلت على 70 ألف درهم، وبالمركز الثالث الفرنسية أودي بزمن وقدره 3.14.5 على ظهر البعير "الشكيل" وحصلت على مبلغ 50 ألف درهم.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأكد ابن دلموك أن إقامة هذا السباق بمراحله التمهيدية وحالياً السباق الرئيسي وللعام الرابع على التوالي، يعكس تراكم الخبرات التي ارتبطت بتدريبات المشاركين في رحلة الهجن سنوياً، حيث أصبح لدى هؤلاء المقيمين القدرة والإمكانيات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذا السباق ما يصب ضمن استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه.