«أبيض الشاطئية» يواجه إيران وماليزيا وأوزبكستان



أبوظبي (الاتحاد)

أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية «تايلاند 2023»، منتخبنا الوطني «وصيف النسخة الماضية» في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وماليزيا وأوزبكستان.

وجاء تايلاند «المضيف» في المجموعة الأولى في مواجهة البحرين وأفغانستان والسعودية، فيما وقع اليابان «حامل اللقب» في المجموعة الثالثة، التي تضم لبنان والصين وإندونيسيا.

ويلعب عُمان «ثالث النسخة الماضية» في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين والكويت وقيرغيزستان.

وتُقام البطولة من 16 إلى 26 مارس المقبل في مدينة باتايا التايلاندية، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات.