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الرياضي

نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد السادسة للجو جيتسو

نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد السادسة للجو جيتسو
19 يناير 2023 17:53

 
أبوظبي (وام)


شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الحفل الذي نظمته وزارة الدفاع، في ختام منافسات بطولة محمد بن زايد آل نهيان السادسة للجو جيتسو 2023، إلى جانب المنافسات الختامية التي أقيمت في أجواء مميزة.
أقيم الحفل بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط، وجاء فريق «القوات البرية» في المركز الأول، ليتوج بدرع التفوق، وفريق «حرس الرئاسة» في المركز الثاني، وفريق «القوات البحرية» في المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين المشاركين الذين قدموا مستويات متميزة، أشاد بها الحضور في اليوم الختامي.
شارك في البطولة 1600 رياضي من منتسبي الوزارة، يمثلون 11 قيادة على مستوى وزارة الدفاع.

  • نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد السادسة للجو جيتسو

 

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وفي كلمة لمدير الحفل العقيد الركن خالد الزعابي، قائد مركز التربية الرياضية العسكري، قال: «جاءت البطولة، في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها، ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، وإتاحة الفرصة للفئات العمرية كافة لتطبيق المهارات المكتسبة في رياضة الجو جيستو، ورفع الروح المعنوية، وتنمية روح التحدي، ثم اختيار المتميزين لتشكيل المنتخبات العسكرية التي تمثل الوزارة في المحافل الدولية».

الإمارات
أبوظبي
سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان
مجلس أبوظبي الرياضي
وزارة الدفاع
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