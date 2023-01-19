«B02» على قمة شوط الرمز لـ «الجير بيور - فرخ»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق الصقر "بي زيرو 2" لأف 3 أس بذهبية شوط الرمز للجير بيور - فرخ، فئة أصحاب السمو الشيوخ في منافسات اليوم الرابع من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت "الاثنين" الماضي بمشاركة 3000 صقر.

وتقام البطولة في بميدان الفلاح وينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي

وحصل البطل على 250 ألف درهم جائزة مالية فيما حل الصقر "13 كي أم" لـ"أف 3" وصيفاً في هذا الشوط وجاء ثالثاً "12" لأف 3"

وشهد اليوم الرابع من المسابقة إقامة سبعة أشواط على غرار الأيام الثلاثة الماضية، وتضمنت خمسة في منافسات أصحاب السمو الشيوخ وشوطين للعامة هواة.

وأسفرت منافسات "الخميس" عن فوز الصقر "بي 66" لـ"أف 3 أس" بذهبية الشوط الأول لفئة الجير بيور - فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، فيما حل "بي 10" للنيف وصيفاً، وجاء ثالثاً "إيه 14 " لصقور الظفرة 1، فيما فاز الصقر "بي 20" لأف 3 أس بطلاً للشوط الثاني للفئة نفسها، وجاء "بي 2" لأم 7 وصيفاً، فيما كان المركز الثالث من نصيب "إيه 49" لصقور الظفرة 1.

أما شوط الجير بيور - جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ، فقد حلق بذهبيته الصقر "بي 11" لأف 3 أس، وحل ثانياً "طاغي" لأف 3 كي، وثالثاً جاء "إيه 50" لصقور الظفرة 1.

وفي الشوط الثاني للجير بيور جرناس توج "بي 3" لفريق الوصل بالميدالية الذهبية، وحصل على الفضية "بي 73" لأف 3 أس، فيما حصل على الميدالية البرونزية "إيه 32" لصقور الظفرة 1.

واختتمت منافسات اليوم الرابع بإقامة شوطين لفئة العامة هواة، وأسفرت نتائجهما عن تتويج الصقر "هادي" لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكتبي بطلاً للشوط النهائي للجير بيور - فرخ، وحل ثانياً في هذا الشوط "أم 78" لمحمد هلال خلف المزروعي وثالثاً جاء "21" لخميس راشد المزروعي. .

أما لقب الشوط النهائي لفئة الجير بيور - جرناس للعامة هواة، فقد كان من نصيب الصقر "ذهب" لبطي حمد بطي القبيسي، وحل ثانياً "المحيط" لناصر خالد ناصر الهاجري، واحتل المركز الثالث "مشغل" لخالد طالب راشد البلوشي.

وتتواصل غداً منافسات البطولة الأكبر من حيث المشاركة والأضخم من حيث قيمة الجوائز، التي تصل إلى 28 مليون درهم، على أن تختتم في السابع والعشرين من الشهر الجاري.