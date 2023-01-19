«ألعاب الشركات» تدشن «الرابعة» بـ 16 لعبة

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية للشركات، عن انطلاق النسخة الرابعة من الحدث، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 25 و26 فبراير المقبل بملاعب جامعة أميتي بدبي، في 16 مسابقة رياضية متنوعة لجميع الفئات، أبرزها كرة السلة والكريكيت والطائرة الشاطئية والريشة الطائرة وتنس الطاولة والبادل تنس وتحدي اللياقة البدنية وألعاب الفريق الواحد والسباحة، الألعاب الإلكترونية، والقوس والسهم والرماية والشطرنج وسباقات الجري، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية لأصحاب المراكز الأول في كل لعبة.

وتعد الدورة الحدث الأكبر من نوعه، حيث يستهدف الموظفين في مختلف الشركات والفئات، وتمنحهم فرصة رياضية كبيرة لقضاء أوقات فريدة خارج أماكن عملهم، والتنافس مع زملائهم من خلال ألعاب تسودها الأجواء الحماسية وتعزز روح الفريق والصحة البدنية لديهم.

كانت الدورة الأولى قد انطلقت بمفهوم الفريق الواحد عام 2019، حيث كانت تُعرف سابقاً بـ «البطولة الرياضية للشركات»، وتوفر لموظفي القطاع الخاص والعام فرصة رائعة للمشاركة في منافسات رياضية، خارج إطار العمل الروتيني والتنافس في أجواء مليئة بالإثارة تعزز لديهم روح الفريق الواحد، وتحفزهم على ممارسة الرياضة من أجل تبنيها كأسلوب حياة صحي، إضافة إلى الفوز بجوائز مالية ورموز تقديرية.

وتعزز الدورة التي تنظمها شركة «فيول» باعتبارها المنصة الشاملة لجودة حياة الموظفين في الشرق الأوسط، الصحة والرفاهية وأسلوب الحياة المفعم بالنشاط داخل مجتمع الشركات في دبي، كما تعمل على نشر ثقافة التوازن بين العمل والحياة وتشجع على بناء روح الفريق الواحد وزيادة الإنتاجية. وتحظى جميع ألعاب هذه الدورة بدعم مشرف من مجلس دبي الرياضي كجزء من مهمته لتعزيز صحة المجتمع وسعادته.

وقال محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيول»: ما تطمح إليه الدورة يتخطى مفهوم الصحة واللياقة، وهذا النوع من المنافسات يساعد في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ويحسن بيئة العمل ويشجع على التعاون وبناء الثقة والاحترام ضمن فريق العمل الواحد. كما أن مساعدة الموظفين على التواصل فيما بينهم ضمن أجواء إبداعية بعيداً عن أماكن العمل، لها أثر إيجابي كبير في زيادة الحافز وتحقيق إنتاجية أفضل والتمتع بسلوك يمتاز بالسعادة والتفاؤل للموظفين، لأننا نؤمن أن تعزيز الصحة الشخصية وضمان اللياقة سيكون أسلوب حياة متاحاً للجميع هنا في دبي، وهو ما نطمح إليه دائماً من خلال الجهود لكبيرة التي يبذلها فريق عملنا الإبداعي عبر منصاتنا الرقمية الشاملة.

وتتميز المنافسة بالعديد من الألعاب الممتعة التي تناسب الموظفين في الشركات في القطاعين الخاص والعام، ويمكن لجميع اللاعبين المشاركة في كافة رياضات المنافسة، التي ترحب أيضاً بعائلاتهم وأصدقائهم للاستمتاع بالمأكولات والمشروبات مجاناً، وتوفر البطولة مناطق مخصصة للأطفال تشمل مختلف الفعاليات وعروض ألعاب الخفة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأوقاتهم وإطلاق العنان لطاقاتهم مع الفنون والحرف اليدوية واللعب في الأماكن الآمنة والمغطاة ومتابعة برامجهم التلفزيونية المفضلة.