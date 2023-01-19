سباق الدراجات المائية الدولي ينطلق السبت في جزر دبي

دبي (الاتحاد)

تستكمل في جزر دبي اليوم إجراءات المشاركة في سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي 2022-2023.

وتستقبل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المشاركين في السباق المرتقب بعد غد السبت عند موقع الحدث بجزر دبي، من أجل التسجيل النهائي للمتسابقين واستلام الأرقام وقمصان السباق، إضافة إلى إجراءات الفحص الفني على الدراجات المشاركة، حيث حرصت اللجنة على توضيح كافة الشروط والتعليمات في الاجتماع التنويري مع المشاركين اليوم عبر تقنية الاتصال المباشر.

وينتظر أن يشهد السباق مشاركة أكثر من 60 متسابقاً يمثلون أكثر من 10 دول، سيتنافسون على ألقاب 10 فئة متنوعة هي، واقف محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومخضرمين جي بي 2، وناشئين جي بي 3.3 وأشبال جي بي 3.2 وبراعم 3.1 وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 ومواطنين جي بي 3 وسبارك جي بي 4.

ويبدأ البرنامج الزمني لمنافسات السباق مبكراً مع فترة التجارب الرسمية عند التاسعة صباحاً استعداداً لبدء المرحلة الأولى (الصباحية) عند العاشرة تماماً، فيما ستكون انطلاقة المرحلة الثانية (المسائية) عند الساعة الثانية ظهراً.

وينافس أبطال الإمارات على صدارة الترتيب في الفئات المختلفة، حيث يسعى خليفة خالد بالسلاح للمحافظة على صدارة فئة جالس محترفين أمام منافسيه وأبرزهم بطلنا راشد الطاير، فيما يتنافس عمر عبدالله راشد وسلمان العوضي على صدارة واقف محترفين، كما يتطلع سلمان مع عامر حوير لمواصلة تألقهما في جالس جي بي 2

ويخوض أحمد عيسى الحمادي تحدي جالس جي بي 4 وأيضاً واقف جي بي 2 مع البطل العالمي سعيد العوضي. وترتفع وتيرة التنافس في فئة جالس مواطنين جي بي 3 بين خليفة المرزوقي وسالم آل علي وعبدالله الحمادي، كما يسعى حريز المر بن حريز إلى مواصلة تألقه في فئة المخضرمين.

ويتطلع الصاعدون إلى التألق في فئات «واقف» الثلاث، حيث يشارك كلا من سهيل الطاير وراشد سالم طاهر وحمدان سالم وعمر الحمادي وسيف الشويهي وفي فئة الناشئين 3.3 وسعود العوضي وعلي آل علي وأحمد سالم طاهر ومحمد راشد الطاير في الأشبال 3.2 وعبدالله العوضي وزايد الحمادي في البراعم 3.1.