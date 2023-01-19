«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث على جزيرة ياس أمس، وذلك بمشاركة نجمي جولة دي بي ورلد للجولف ويل بيسلينج وكونور سيم وعدد من طلاب وموظفي أكاديمية وست ياس.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات تشهدها بطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف 2023، لدعم مساعي التنمية المستدامة في أبوظبي.

واستهدفت الحملة، التي نظمتها جولة دي بي ورلد، بالشراكة مع شركة ميرال لإدارة الأصول ومجلس أبوظبي الرياضي، أحد الشواطئ المجاورة لأرض ملعب ياس لينكس عشية انطلاق البطولة.

وشارك في الحملة ما يزيد على 20 متطوعاً من مدرسة ويست ياس، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجولة دي بي ورلد، إلى جانب نجمي الجولف الذين نجحوا جميعاً في إزالة أكثر من 72 كيساً من النفايات.

وفي إطار التزامهما بحماية البيئة في أبوظبي، طرح كل من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد عدداً من المبادرات الخاصة ببطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف، مع تركيز خاص على الحد من النفايات البلاستيكية وزيادة الاعتماد على المواد متعددة الاستخدامات.

ولن يسمح خلال البطولة باستخدام أي نوع من أوعية الطعام البلاستيكية الخاصة بالوجبات الجاهزة، بينما سيُنقل ما يصل إلى 70% من مخلفات البطولة بعيداً عن المكبات.

وإلى جانب ذلك، تم تركيب أكثر من 500 متر مربع من ألواح الطاقة الشمسية في موقع البطولة، لتوفير ما يصل إلى 3500 لتر من الوقود خلال فترة البطولة.

أكدت جولة دي بي ورلد، اليوم، التزامها بالمسؤولية البيئية معلنة بأنّ بطولة أبوظبي أتش أس بي سي، والبطولات الأربعة الأخرى ضمن سلسلة بطولات رولكس لعام 2023، ستكون حيادية مناخياً وستعتمد منهجية متسقة وموثوقة للغاية، بخصوص الحد من انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال: «يسعدنا أن نتشارك مع مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد في حملة تنظيف الشواطئ هذه في جزيرة ياس. كما نأمل في ميرال مواصلة دعم أنشطة الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، والتي نهدف بها إلى دعم قضايا الاستدامة وحماية الكوكب للأجيال القادمة»

ومن جهته، قال محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «نحن فخورون بمواصلة التزاماتنا تجاه دعم الاستدامة عن طريق بطولة أبوظبي أتش أس بي سي للجولف المرموقة. ونعتزم بلا شك إحداث نقلة نوعية وتحويل الطموحات إلى عمل مثمر لتسريع جهود التنمية المستدامة في أبوظبي وسائر أنحاء العالم».

وحصد ملعب ياس لينكس في أبوظبي، الذي صممه كايل فيليبس وافتتح أبوابه في عام 2010، المرتبة 48 ضمن تصنيف مجلة جولف دايجست لأفضل 100 ملعب جولف في العالم، كما استضاف جولة الجولف الخاصة بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019.