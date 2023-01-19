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«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11

«المرة الأولى» تمنح ممفيس فوزه الـ11
19 يناير 2023 16:14

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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سجّل النيوزيلندي ستيفن أدامز سلة الفوز في الثواني الأخيرة، ليقود ممفيس جريزليز إلى فوزه الحادي عشر توالياً على حساب كليفلاند كافالييرز 115-114 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأحرز أدامز سلّة الفوز للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تابع محاولة زميله جا مورانت قبل 17 ثانية من نهاية المباراة النارية على ملعب «فيديكس فوروم» في ممفيس.
ومن ثمّ قام لاعب ممفيس ديلون بروكس بمجهود دفاعي من خلال التصدي لمحاولة لاعب كافالييرز داريوس جارلاند الثلاثية في الثانية الأخيرة.
وقال بروكس بعد المباراة: «لدينا مجموعة من الأبطال هناك، وهم جاهزون للعب في كل ليلة».
وعادلت سلسلة ممفيس من 11 فوزاً متتالياً رقمه القياسي السابق في هذا المجال، والذي حققه الموسم الماضي، ليعزّز سجله هذا الموسم إلى 31 فوزاً و13 خسارة في المنطقة الغربية، خلف دنفر ناجتس متصدر الترتيب بـ 32 فوزاً و13 خسارة.
وجاءت المباراة متقاربة جداً ولم تحسم سوى في الثواني الأخيرة، حيث تبادل الفريقان التقدم 16 مرة.
وبدا ممفيس في طريقه لتحقيق فوز كبير خلال الربع الثاني، بعدما تقدم بفارق وصل إلى 19 نقطة.
لكنّ الرد جاء قوياً من كليفلاند وبدا قادراً على انتزاع الفوز، عندما تقدم 114-111 قبل أقل من دقيقة لنهاية المباراة.
لكنّ مورانت أحرز رميتين حرتين قبل أن يضيع كليفلاند الكرة بشكل مكلف جداً، ليستفيد مورانت ويخترق نحو السلة، ورغم عدم نجاحه تمكن زميله أدامز من متابعة الكرة وتسجيل السلة الحاسمة.
وكان ديزموند باين أفضل مسجل لجريزليز بـ 25 نقطة وأضاف مورانت 24 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة. كذلك، أضاف جارين جاكسون جونيور 15 نقطة وأدامز 13 نقطة مع عشر متابعات.
من جهة أخرى، أحرز الصربي نيكولا يوكيتش 31 نقطة وثلاثية مزدوجة جديدة، ليؤكد على صدارة فريقه للمنطقة الغربية، إثر الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 122-118.
وفي لوس أنجلوس، تعملق ليبرون جيمس بأداء هجومي رفيع، لكنه لم يستطع تجنيب ليكرز الخسارة أمام ساكرامنتو كينغز 111-116.
وأحرز ديجونتي موراي 30 نقطة ليقود أتلانتا هوكس للفوز على مافريكس 130-122.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
كليفلاند كافالييرز
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