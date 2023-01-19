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مجاهد مدرباً للجزيرة الحمراء

مجاهد مدرباً للجزيرة الحمراء
19 يناير 2023 16:00

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعاقد الجزيرة الحمراء مع المغربي أحمد مجاهد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بدلاً من البرازيلي فابيو، ويأتي ذلك بعد النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة بدوري الأولى.
وحرصت إدارة النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي، على عودة الفريق إلى النتائج الإيجابية لمواصلة الطفرة التي شهدتها مسيرة الفريق هذا الموسم، والعودة مجدداً للمنافسة على مراكز المقدمة، وقام عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للنادي بتوقيع العقد مع المدرب والتمنيات له بالتوفيق في مهمته.
وأعرب علي محمد الغزالي نائب رئيس مجلس الإدارة عن ثقة إدارة النادي في المدرب مجاهد الذي يملك خبرة كبيرة ومعرفة تامة لكرة الإمارات، من خلال قيادته لفرق أندية التعاون وحتا ودبا الفجيرة والإمارات والظفرة.
وبدأ المدرب مجاهد مهمته في تدريب الفريق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، استعداداً لمباريات الفريق لمباريات الدور الثاني التي يبدأها بلقاء مصفوت.

دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
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