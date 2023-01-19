إنجاز جديد لهوكي الجليد في «الألعاب الإسلامية»



كازان (وام)



شهدت فعاليات بطولة الألعاب الإسلامية لهوكي الجليد في كازان عاصمة تتارستان، إشهار أول اتحاد إسلامي للعبة، وتم اختيار هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، نائباً لرئيس الاتحاد الجديد، الذي يرأسه التتاراستاني ناييل مجالوف.

وخلال البطولة، التي أسدل الستار على نسختها الأولى أمس الأربعاء، تُوج منتخب الإمارات لهوكي الجليد بلقب بطولة الرجال، وحققت لاعبات منتخب السيدات المركز الثالث.

وجاء تتويج منتخب الرجال بعد الفوز على نظيره العُماني 7-5 في المباراة النهائية، وفاز منتخب السيدات بالمركز الثالث، إثر فوزه على نظيره البحريني 12-6.

وتأتي إقامة البطولة، وتدشين الاتحاد الإسلامي لهوكي الجليد، بمشاركة جميع الدول الإسلامية، وبدعم من اتحاد الرياضات الشتوية الإماراتي، من خلال عدد من الجولات خلال السنوات الماضية.

وأعرب هامل أحمد القبيسي عن سعادته بتدشين الاتحاد الجديد، واختيار الإمارات لمنصب نائب الرئيس، مؤكداً أنها خطوة إيجابية للغاية لنشر اللعبة في الدول الإسلامية، وتطوير آلية عمل الحكام والمدربين وأداء اللاعبين.

وأضاف: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة عقد العديد من الاجتماعات لتحديد الأولويات والعمل على خدمة الأعضاء بأفضل صورة ممكنة.